Fernando Alonso bate el récord de su circuito de karts: "Parecía imposible..."

No se aburre Fernando Alonso tras el final de la temporada de Fórmula 1. Al doble campeón del mundo le cuesta estar durante mucho tiempo lejos de un circuito y en las últimas horas se ha pasado por su circuito de karts en Cayés, Llanera (Asturias). Allí, el piloto de Aston Martin se animó a calzarse el mono y el casco y exprimir la pista al volante de un kart.

El propio Fernando Alonso, premiado por la FIA con la mejor maniobra del último Mundial de F1, publicó imágenes y un vídeo del momento, a la vez que confirmaba haber establecido uin nuevo récord en su pista de karts.

"Día de test en el @circuitomuseofa y récord del circuito. Desde el 2017..😅 que parecía imposible acercarse a los tiempos del campeonato de Europa celebrado aquí, por fin hoy se ha podido bajar. Gracias @dpkracing @fa_alonsokart 💙💛❤️. #karting #dpk #FAkart #iame", apuntaba el asturiano en su cuenta de Instagram.

Fernando Alonso firmó un 56:09, un tiempo que publicó la cuenta de IG del trazado y museo del piloto asturiano en una storie. El ovetense mostraba hace unos días su lado más personal en una entrevista con Aston Martin.

La vuelta récord de Alonso en su trazado de karts | IG: @circuitomuseofa

"Soy una persona muy familiar. Me encanta pasar tiempo con mi familia. En este momento de mi vida, pensé que ya tendría una familia e hijos, todo ese tipo de cosas, y me encontré a los 42 años sin hijos todavía. Al mismo tiempo, hago lo que amo hacer. Hago lo que mejor se me da y nunca he probado nada más que el automovilismo. Entonces, cuando me miro al espejo por la mañana, estoy feliz con quién soy y con lo que estoy haciendo... He sacrificado mucho por la F1, pero no me arrepiento", explicada Alonso.

Tras el final del Mundial de F1 2023, Alonso no ha parado y el lunes y martes 11 y 12 de diciembre acudía al circuito de Motorland, en Alcañiz (Teruel), donde se subió al Aston Martin GT3 de 2019. Habrá que seguir muy atentos las redes sociales del ovetense para ver cuál es la siguiente parada del asturiano durante las vacaciones de la F1.

¿Cómo es el circuito de karts de Fernando Alonso?

La pista de kartgs de Fernando Alonso se ubica en Cayés, Llanera (Asturias), y en la página web del circuito se explica que está "homologado para albergar competiciones internacionales al más alto nivel y diseñado por el propio Fernando Alonso".

"El circuito de karts reúne las curvas favoritas del bicampeón del mundo de Fórmula 1; las eses de Suzuka, la chicane de Parma, la última curva de Valencia y la primera del Jarama, convirtiéndolo así en uno de los mejores circuitos de karts de Europa", reza la descripción del circuito.