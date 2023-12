Fernando Alonso se sincera: "Pensé que a esta edad ya tendría hijos..."

Pocos o prácticamente ningún piloto en la historia de la Fórmula 1 ha sacrificado tanto como Fernando Alonso. El asturiano de 42 años ha dedicado literalmente toda su vida al automovilismo, y eso, en gran medida, ha 'impedido' que Fernando, en sus propias palabras, no haya podido formar una familia.

"Me encontré a los 42 sin hijos..."

"Soy una persona muy familiar. Me encanta pasar tiempo con mi familia. En este momento de mi vida, pensé que ya tendría una familia e hijos, todo ese tipo de cosas, y me encontré a los 42 años sin hijos todavía. Al mismo tiempo, hago lo que amo hacer. Hago lo que mejor se me da y nunca he probado nada más que el automovilismo. Entonces, cuando me miro al espejo por la mañana, estoy feliz con quién soy y con lo que estoy haciendo... He sacrificado mucho por la F1, pero no me arrepiento", explica detalladamente el ovetense en una entrevista que ha salido publicada en la web de Aston Martin.

"Cuando me miro al espejo veo que estoy feliz con lo que hago, no me arrepiento de nada"

Alonso, que comenzó la temporada 2023 en una nueva aventura en Aston Martin, ha disfrutado como nunca. Cuarto en el Mundial de pilotos, mejor resultado desde 2013, 8 podios (106 en Fórmula 1), tres segundos puestos y una sensación de felicidad encima de un F1 que hacía mucho tiempo que no sentía, y hacía sentir.

No obstante, la ambición por competir y ganar en el Gran Circo, y fuera de él (Daytona, Le Mans, Indycar, Dakar...) tienen un precio: "Por supuesto. Haces sacrificios, y a veces eres consciente de ellos cuando los haces y otras veces no te das cuenta hasta cinco años después. Pueden ser cosas que te gustaría hacer o familiares y amigos que no ves con tanta frecuencia como te gustaría", recalca.

Lo que parece claro es que tendrá que seguir sacrificando algunas cosas de su vida por seguir en la Fórmula 1, y es que esta pasada temporada dio una lección tras otra a pilotos con 18-20 años menos que él. Los 42 de Fernando son los nuevos 30 y lo mejor de todo es que nos queda como mínimo un año más, y posiblemente dos, de su magia en la F1. De momento solo tenemos que esperar hastael 21 de febrero para volverle a ver en el Aston en los test de Bahréin.