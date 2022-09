Sancionan a dos mecánicos por tocar el freno de Adrián Fernández para que no saliera a pista

Es seguramente una de las acciones más antideportivas y feas que hemos podido ver en los últimos años de la historia del deporte. Tuvo lugar en la clasificación de Moto 3 de este pasado sábado.

Corría la Q2 en el GP de Aragón cuando de repente las cámaras captaron a dos mecánicos de Max Racing Husqvarna acercándose a la moto del piloto español Adrián Fernández y le tocaron los frenos para evitar que saliera a la pista.

No querían que saliera detrás de su piloto

Pero, ¿por qué lo hicieron? Simple, los mecánicos no querían que el español saliera por detrás de su piloto, Ayumu Sasaki. Un operario del Tech3 empujó a uno de ellos y les recriminó la acción, tan antideportiva como peligrosa, uno de los mecánicos se dio la vuelta poniendo una cara como de ¿"Y qué queréis que haga?", como si de algo normal se tratase.

El equipo del piloto español decidió poner una reclamación ante el Panel de Comisarios para dejar constancia en la telemetría de que el freno se había accionado. Poco después se conoció la sanción por parte de los jueces, multaron con 2.000 euros a cada uno y la expulsión de dos grandes premios, no podrán ir ni a Australia ni a Malasia.

Márquez vuelve a competir en Aragón

Sin embargo, la mejor noticia de este fin de semana ha sido la vuelta de Marc Márquez a la competición, además lo ha hecho en casa, hoy correrá el GP de Aragón y aunque partirá muy lejos, 13º, él es feliz porque vuelve a hacer lo que más le gusta y además con la seguridad de que ha superado su lesión en el brazo.

"Me ha gustado que cuando me caí, mi cabeza no tuvo miedo a poner el brazo en el suelo, que antes siempre me encogía y nunca sacaba el brazo. Hoy, ya, inconscientemente, saqué el brazo", explicó el piloto catalán.