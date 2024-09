El dato que evidencia la caída a los infiernos de Aston Martin y Fernando Alonso: de mal en peor en 2024

Todo apunta a que lo que resta de temporada -8 carreras- se le va a hacer muy largo tanto a Aston Martin como a Fernando Alonso. Sin expectativas de mejoras, con 2025 como año de transición y con el ojo puesto en 2026, la escudería inglesa sigue sin dar con la tecla, algo que está empezando a desesperar por completo a Fernando Alonso.

La recta final de la temporada pasada ya auguraba un comienzo complicado, pero las predicciones nunca llegaron a ser tan crueles como la pura realidad. Aston Martin pasó en 2023 de subirse al podio (8 de Fernando) y luchar por algunas victorias/poles, a salir de la zona noble y dar un claro paso atrás. No se encontró remedio para la segunda parte de la temporada y las evoluciones del resto de equipos dejaron a Aston en una situación comprometida que sigue agravándose en 2024.

A Fernando le vienen recuerdos de McLaren (2015-2018)

No obstante, la presente campaña está siendo un infierno para los de Lawrence Stroll. Y a Fernando Alonso le está recordando, irremediablemente, a su época negra en McLaren (2015-2018), dónde decidió retirarse de la Fórmula 1 para probar nuevas aventuras en otras disciplinas del motor. El español es ahora mismo noveno en el Mundial de Pilotos (50 puntos), y la escudería quinta en Constructores a más de 200 puntos de Mercedes y con Visa Cash App RB (6º) a 40.

Alonso no ha puntuado en 6 de las últimas 11 carreras

Aun así, lo más llamativo es que dentro de una temporada mala, muy mala, lejos de evolucionar se ha involucionado en la marca verde. Por ejemplo, Fernando Alonso sumó el 62% de sus puntos en las cinco primeras carreras del año (2-10-4-8 y 7 puntos), eso le deja el 38% restante en los 11 siguientes Grandes Premios, donde se ha quedado fuera de los puntos en 6 de 11 (2-0-0-8-0-0-4-0-4-1 y 0). 19 puntos en 11 domingos por los 18 de Hulkenberg, 15 de Stroll, 15 de Tsunoda, 12 de Ricciardo y 8 de Gasly. A Aston Martin le ha ido comiendo terreno Visa Cash App RB y Haas, Alpine e incluso Williams en momentos concretos. No hay que irse muy lejos, hace unos días en Monza, Alonso fue 11º por detrás de Albon y Magnussen (10 segundos de sanción), que fueron a una parada y terminaron ganándole la partida al ovetense.

Lo peor es que desde China, quinta cita del calendario, el equipo británico se ha quedado sin un solo punto (entre los dos pilotos) en cuatro carreras y solo ha sumado más de 2 en 3 ocasiones (14 en Canadá, 10 en Gran Bretaña y 4 en Bélgica). La diferencia con Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes ha ido ampliándose en cada Gran Premio, pero la lucha por la quinta posición está más al rojo vivo que nunca... Ahora mismo y dependiendo del circuito, Aston Martin, Williams, Haas y Alpine se alternan el primer puesto de la zona media.

Alonso: "No tenemos ningún punto fuerte"

Alonso, mientras tanto, muestra una total decepción con el equipo: "La degradación era alta, nuestro coche además tiene esa particularidad: se come los neumáticos, deslizamos en las curvas, no tenemos agarre... así que tenemos un buen combo ahora en el coche... No tenemos casi ningún punto fuerte y eso nos dificulta las carreras. A ver si hay una respuesta, algo de acción, no siempre venir con el mismo coche... ". Ocho carreras por delante en las que se intuye más y más sufrimiento.

Así va el Mundial de Pilotos y Constructores

