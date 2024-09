Fernando Alonso manda un aviso a Aston Martin: "A ver si no siempre venimos con el mismo coche"

Fernando Alonso ha terminado undécimo el Gran Premio de Italia de Fórmula 1: "Duele no haber cogido ningún punto por un solo segundo. Undécimo está bastante por encima de lo que podíamos esperar", explicó Alonso. Su compañero, el canadiense Lance Stroll, acabó decimonoveno en Monza.

"Ha sido un fin de semana duro, porque creo que ha sido una de mis mejores carreras del año, si no la mejor"

"Ha sido un fin de semana duro, porque creo que ha sido una de mis mejores carreras del año, si no la mejor. Creo que el coche hoy estaba para ser decimosexto o decimoséptimo; y lo hemos puesto noveno durante casi toda la carrera y décimo en la salida", comentó el bicampeón de F1 asturiano.

"Luego, al final, acabamos undécimos, a ocho décimas del noveno y a una décima del décimo. Así que duele enormemente no haber cogido ningún punto por un solo segundo en carrera. Pero el once es muchísimo mas de lo que merecemos. Es lo que hay", comentó, de manera rotunda, en declaraciones a Dazn.

"Fue una carrera difícil. Optimizamos el ritmo lo mejor que pudimos, pero tuvimos problemas con el ritmo que tenía hoy en pista el coche", comentó Alonso, que suma 50 puntos, más del doble que su compañero Stroll, pero que está a 253 del líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Noveno en el Mundial

El asturiano está noveno en el Mundial, con un Aston Martin que está muy alejado del coche con el que el año pasado firmó ocho de sus 106 podios en la categoría reina.

"Estábamos en los puntos al principio de la carrera y le pudimos hacer un 'undercut' a Albon, cuando pensábamos que todos irían a dos paradas. Pero no fue suficiente para recuperar al final para recuperar de ese 'pit stop' extra. Acabamos muy cerca de (Kevin) Magnussen (danés, de Haas) y de Albon, así que ha sido decepcionante no haber puntuado hoy", lamentó el español.

Alonso quiere ya "una respuesta"

Fernando lanza un toque de atención a Aston Martin: "La degradación era alta, nuestro coche además tiene esa particularidad: se come los neumáticos, deslizamos en las curvas, no tenemos agarre... así que tenemos un buen combo ahora en el coche. No tenemos casi ningún punto fuerte y eso nos dificulta las carreras. Pero hay que seguir luchando para volver más fuertes. A ver si hay una respuesta, algo de acción, no siempre venir con el mismo coche".

Ferrari gana en casa

Charles Leclerc (Ferrari), cuyo equipo arriesgó jugándosela a una sola parada, ganó en el 'Templo de la Velocidad. El monegasco, de 26 años, logró su séptima victoria en la F1 -la segunda de la temporada y la segunda en Monza- al vencer por delante de los dos McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.

Carlos Sainz (Ferrari) acabó cuarto y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, sexto. Sergio Pérez (Red Bull) fue octavo. El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) fue quinto en una prueba en la que su compañero y compatriota George Russell acabó séptimo, entre los dos Red Bull.

Verstappen, cada vez más cercado, sigue liderando el Mundial con 303 puntos, ahora con 62 de ventaja respecto a Norris. Red Bull salvó el liderato en el campeonato de Constructores, en el que Ferrari se ha situado a sólo ocho puntos (446 frente a 438).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com