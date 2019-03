El GP de Cataluña se disputará, pero lo hará en el trazado de Fórmula 1

NO SE SUSPENDE LA PRUEBA

El GP de Cataluña no se suspenderá. La muerte de Luis Salom no hará que se detenga la prueba, pero sí que hará que se cambie el trazado: se pasará a disputar lo que queda de Gran Premio al trazado de Fórmula 1. Salom falleció en una curva, la 12, que no está en el trazado de Fórmula 1, que tiene una chicane que ralentiza el paso de los pilotos antes de la entrada a la recta de meta.