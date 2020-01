Carlos Sainz, sobre su posible retirada: "No es una decisión que haya tomado al 100%"

El piloto español de rallys Carlos Sainz, ganador de su segundo Dakar el pasado sábado, aseguró en su primera rueda de prensa tras su llegada a España que no ha tomado una decisión sobre su futuro deportivo.

"No es una decisión que haya tomado al cien por cien, ahora es un momento de reflexión, hablar con familia y amigos y decidiré", manifestó el piloto madrileño de 55 años, doble campeón del mundial de rallys (1990 y 1992) y del Dakar (2010 y 2018), en una rueda de prensa una hora después de aterrizar en España.

Un piloto "toda la vida"

"Entiendo que haya mucha gente, no solo este año, sino otros, que se haya preguntado por qué sigue este hombre corriendo, no lo necesita, tiene una edad, y yo creo que el tiempo de alguna manera me ha dado la razón, estaba convencido de que podíamos ganar otra vez el Dakar, con el trabajo, la preparación y el respeto que requiere una carrera para una persona como yo", añadió Sainz.

El piloto madrileño reconoció que aún no ha decidido qué será de su futuro, pero que será "piloto toda la vida" y que la decisión se tomará "de un día para otro", como lo hizo cuando dejó el Mundial de Rallys. También deslizó que si pudiera correr sin que se conociera su identidad no le importaría regresar al Dakar.

"Lo voy a pensar mucho"

"Si no fuese conocido y pudiese correr enmascarado y que nadie supiera mi identidad, diría que me gustaría hacer mi último Dakar. Pero como no soy el enmascarado y todo el mundo sabe quién soy, lo voy a pensar mucho para decidir. Entre otras cosas, no tengo ningún contrato ni coche", añadió, ya que Peugeot deja la prueba tras esta victoria.

Preguntado por cuáles serían las condiciones que pondría a un hipotético equipo que quisiera acordar con él un nuevo asalto al Dakar, Sainz dijo que primero se planteará la decisión de si continúa compitiendo y luego pensará en un futuro equipo. "Primero me planteo tomar esa decisión y luego miraré el siguiente paso. No me lo plantearé hasta que decida qué hacer", finalizó.