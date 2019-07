El español Carlos Sainz (McLaren) comentó este domingo, al acabar octavo el Gran Premio de Austria tras salir desde el fondo de la parrilla, que ha sido uno de esos días en los que el coche y el eran uno. "Ha sido de las mejores carreras que he hecho en la Fórmula Uno. Salir ultimo y acabar octavo... Me lo tomé con calma en las primeras vueltas", dijo el madrileño.

Al analizar la carrera dijo: "Pensé que tenía que ir largo con las ruedas que llevaba y alargar la parada hasta la vuelta 41 o 42. Luego, cuando puse los duros, he ido pasando uno a uno".

"A 10 vueltas del final estaba ya para coger a (Pierre) Gasly. Luego me ha destrozado el ala delantera y llegué al final de milagro", precisó.

"Nunca había tenido un coche con el que poder remontar de esta manera tras salir último de la parrilla. En algún momento hasta marque la vuelta rápida y me hizo ilusión verme de púrpura en las pantallas del circuito. Eso me ha motivado. He apretado y he hecho adelantamientos limpios, aunque no ha salido por la tele; una pena", dijo.

"Octavo tras salir último.. No puedo pedir más. No puedo quejarme demasiado. Había mucho ritmo hoy. Ha sido de esos días en los que el coche y yo éramos uno", comentó. "Ayer tuve un mal día. Dormí mal... Hoy estaba mas positivo y la carrera me apetecía un montón, tanto que casi me salto la salida. Ahora, a seguir disfrutando el año", señaló Sainz.