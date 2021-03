Carlos Sainz, que la pasada semana se estrenó a los mandos del SF21, reconoció el pasado viernes en rueda de prensa que se había vacunado frente al coronavirus. Y es que el piloto de Ferrari aceptó el ofrecimiento de vacunas que el Gobierno de Baréin realizó a todo el paddock de la Fórmula 1.

"Acepté. Creo que fue una gran oportunidad y estoy obviamente agradecido al gobierno bahreiní por el ofrecimiento a tantas personas que viajamos por todo el mundo. Estoy contento con ello", explicó Carlos Sainz en la rueda de prensa de la FIA.

Esa decisión ha levantado alguna crítica porque hay quien entiende que debería esperar su turno como el resto de españoles. Pero Carlos Sainz no cree que haya obrado mal y defendió su decisión.

"No tuve dudas, lo primero porque no le quito la vacuna a ningún español. Segundo, porque en Baréin sobran las vacunas y no se la estoy quitando a nadie de Baréin que la necesite más que yo. Y tercero, porque somos una burbuja de 3.000 personas que viajamos por todo el mundo y creo que todos esos países estarán contentos de recibir a alguien vacunado", recoge Motor.es de la rueda de prensa virtual desde Bahréin de Carlos Sainz.

De esta forma, el piloto de Ferrari defiende su decisión y argumenta que él viaja por todo el mundo, lo que en principio le expone a un mayor riesgo de contagiarse de la COVID-19.

Marc Márquez se vacuna y el COI anuncia que vacunará a los deportistas olímpicos

El que también se ha vacunado frente al coronavirus es Marc Márquez. El piloto de Honda viajó el pasado viernes a Qatar para ponerse la primera dosis de la vacuna. Tanto Márquez como Carlos Sainz han sido vacunados con el vial de Pfizer.

Y es que la vacunación en el mundo del deporte está siguiendo otros cauces, ya que muchas competiciones quieren garantizar la seguridad de los deportistas administrando la vacuna. Es el caso del COI, que ha anunciado su intención de encargarse de la inmunización de todos los atletas que participen en los Juegos Olímpicos.

