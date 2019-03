Carlos Sainz tras su abandono: "Me voy con buenas sensaciones"

Luego de arribar al campamento de La Rioja cuando el reloj marcaba las 22:27 (hora local), el español Carlos Sainz reflexionó sobre este Dakar que tuvo que abandonar justo después de haber alcanzado el liderato por un problema técnico en su DKR2008 Peugeot.

"Yo me doy un plazo de reflexión, que es lo que he dicho desde el primer Dakar. En este tiempo analizo como ha sido la carrera, si me he divertido, he disfrutado y si he sido competitivo. Creo que este año he estado bien físicamente, he ido bastante rápido y me voy con buenas sensaciones", sostuvo el 'Matador', que esta mañana emprendió viaje hacia San Juan, desde donde esta noche iniciará su vuelta a Madrid. "Al final se acabó rompiendo la carcasa del cambio, que en este coche es parte del chasis terminó determinando mi adiós de la carrera.

"Una verdadera lástima", explicó el español de 53 años, que ayer truncó su ilusión de repetir el título logrado con Volkswagen en 2010. "Ahora lo que me apetece es irme para casa y he cumplido con el equipo que me pidió llevar el coche hasta La Rioja. Estoy un poco decepcionado pero a la vez contento porque hemos hecho un buen rally hasta ayer, luego de iniciar la competencia con el mazazo de estar parado por 14 minutos y medio.

Pero a partir de ahí fuimos recuperando hasta llegar al primer lugar", analizó el bicampeón del Mundial de Rallies (1990 y 1992). Con una sonrisa y un buen semblante, el español se sumó al equipo Peugeot en esta etapa de hoy para luego seguir el desenlace de esta octava edición sudamericana del Dakar desde su casa. "El coche ha ido bien, he disfrutado y creo que hemos ido a buen ritmo. He trabajado duro en hacer un coche competitivo, que era parte del reto cuando decidí empezar este proyecto con Peugeot y el pase adelante del año pasado creo que es obvio", sentenció.

"Lo del año pasado y este no tiene nada que ver. Esta es una carrera que es por eliminación: primero fue Nani Roma, luego Cyril Despres, luego Sebastien Loeb, ayer Nasser Al Attiyah y yo... y ahora queda Stephane Peterhansel", finalizó con la ilusión de que 'Monsieur Dakar' pueda brindarle el título en coches a la marca francesa.