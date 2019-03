Bruno Famin, jefe de Peugeot: "Carlos Sainz es un gran campeón, si no se paró es que no tocó al quad"

El jefe del equipo Peugeot del Dakar, Bruno Famin, habló con los medios tras la reunión mantenida con los comisarios de la prueba por la presunta colisión de Carlos Sainz con el piloto de quads Kees Kollen.

Famin defiende a Carlos Sainz y cree que si le hubiese dado "estaríamos hablando de la muerte de un piloto en el Dakar". "Tengo plena confianza en lo que dijo Carlos (Sainz). Es un gran campeón", alega, añadiendo que si le hubiese dado, el madrileño habría parado.

"Si él hubiese tocado al quad, habría parado, no tengo ninguna duda. Si no se paró es que no lo tocó. Cuando terminó duodécimo de esta misma etapa y décimo de la siguiente es que el quad no tiene ningún daño", afirma Famin.