Alex Márquez en 'El Hormiguero': "No dejaría pasar a mi hermano en una carrera, que gane el mejor"

Alex Márquez ganó el campeonato de Moto2 en Malasia el pasado 3 de noviembre. Un mes después el piloto ha acudido a 'El Hormiguero' para mantener una charla con Pablo Motos. El pequeño de los Márquez habló sobre su llegada a Repsol Honda, equipo que le convierte en compañero y rival de su hermano Marc Márzquez. Alex lo tiene claro y aseguró que no dejaría ganar a su hermano en una carrera.

"Depende de la situación, pero no, obvio no dejaría ganar a mi hermano. Si se está jugando un título siempre hay órdenes para echar un cable, pero en una carrera no, que gane el mejor", confesó.

Alex Márquez también tuvo tiempo para contar cómo fue la victoria en el GP de Malasia, donde se coronó como campeón y contó cuáles fueron las primeras palabras de su hermano tras el triunfo. "Hacía un calor insoportable. Estaba exhausto y no podía reaccionar ni disfrutar ese momento. Me mareaba, me agarraba a la barandilla y me tiraban agua. Mi hermano me decía 'tranquilo, no chilles', porque a él le pasó lo mismo en Tailandia y no puedes. Me decía 'respira, respira, respira'. Con humedad y calor es muy duro", aseguró el catalán.

El piloto habló también sobre el accidente que evitó en Japón asegurando que sus familiares se preocuparon cuando lo vieron en la tele aunque él mismo lo recuerda como algo divertido. "Tuve mucha suerte. Te podría decir que soy muy bueno, pero no. Es la tensión, el momento, se me quedó la mano pillada, se hinchó el airbag y me quedé ahí. Fue divertido", apuntó.