Un aficionado italiano muere tras ser atropellado por un camión en el Dakar

Tragedia en el Dakar 2023. Un aficionado italiano de 69 años ha muerto después de ser atropellado accidentalmente por un camión durante la etapa 9 del mítico Rally en Arabia Saudí.

El aficionado estaba situado detrás de una duna y fue evacuado en helicóptero por asistencia médica, pero falleció en el traslado, según explicaron los organizadores del Dakar en un comunicado, según informa la edición digital de L'Equipe.

La tragedia se desencadenó cuando el camión 508 de Ales Loprais se aproximó a una duna y no vio al espectador italiano, que se encontraba metido en la pista por donde pasaban los vehículos. El propio piloto checo ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que explica lo ocurrido y se puede ver el momento del atropello.

"Ha muerto una persona indirectamente por mi culpa, porque yo pilotaba"

"Hola a todos desde el vivac. Tengo muy malas noticias. Cuando hemos vuelto de la etapa 9, cuando ya estaba en la cama, los comisarios nos han mostrado un accidente en carrera. Le hemos dado un golpe a un hombre por mala suerte y por error, un hombre que estaba haciendo fotos a nuestro camión desde detrás de una duna. Y se ha lesionado, ha sentido nauseas después de 2-3 horas y ha tenido un ataque de corazón mientras era evacuado al hospital. Ha muerto una persona indirectamente por mi culpa, porque yo pilotaba", explica muy afectado Ales Loprais.

"He de admitir que los chicos y yo no sabíamos nada. Tenemos las 'on boards' y otros vídeos que lo demuestran, pero no cambia el hecho que hemos acabado con una vida humana. El hombre era italiano pero no sé su nombre, y lo están investigando. Tenía 69 años y vino a ver la carrera del Dakar. Y desafortunadamente estaba detrás de la duna y no lo hemos visto para nada, ninguno de nosotros. Me gustaría expresa mis condolencias a la familia. Lo siento mucho. Este accidente se va a quedar conmigo el resto de mi vida", asegura el piloto checo.

Este es el primer fallecimiento que se ha producido en la actual edición del Dakar. La novena etapa transcurrió entre Riad y Haradh, en Arabia Saudí, con 686 kilómetros, 358 de especial, y estuvo marcada por el accidente de Carlos Sainz y el abandono de Joan Barreda.