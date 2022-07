Mike Tyson asusta a sus fans: "La fecha de mi muerte se acerca"

El excampeón del mundo de los pesos pesados, Mike Tyson, se ha caracterizado durante toda su vida por ser una persona excéntrica y en ocasiones muy polémica. En sus últimas declaraciones en un podcast ha dejado helados a sus fans al reconocer que la hora de su muerte se acerca.

"La fecha de mi muerte está cerca. Todos vamos a morir algún día, por supuesto", dijo Tyson, a muchos no les ha sorprendido esta afirmación del excampeón porque sus salidas de tono son habituales, sin embargo, otras personas sí han visto extraño el mensaje teniendo en cuenta que Tyson está pasando por graves problemas económicos y personales.

"Cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cara, digo: 'Wow. Eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca, muy pronto'", aseguró.

"El dinero no significa nada"

Sobre el dinero también quiso hacer una pequeña reflexión, aplaudida por muchos: "Crees que eres invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es cierto. Para mí el dinero no significa nada. Siempre le digo a la gente: creen que el dinero los hará felices porque nunca antes han tenido dinero. Cuando tienes mucho dinero no puedes esperar que nadie te ame. ¿Cómo voy a confesarte mi amor cuando tienes 500 mil millones de dólares?".

Por otra parte, dejó claro que una cuenta de banco con muchas cifras no te exime de una enfermedad o de un problema real: "Eso no significa que no contraerás una enfermedad o que no te atropellará un coche. ¿Puede el dinero asegurarte cuando saltas de un puente? Por eso siempre digo que el dinero es una falsa sensación de seguridad", concluyó el de Brooklyn.