Miguel Ángel Jiménez, sobre el LIV Golf: "La historia se hace, no se compra con dinero"

El golfista español Miguel Angel Jiménez ha dado su opinión sobre la irrupción del LIV Golf en el escenario golfístico mundial y las consecuencias de este terremoto para el golf como deporte.

El veterano y genial golfista cree que los jóvenes jugadores no deben dejarse seducir por los petrodólares y tienen que centrarse en los torneos con más historia del circuito, al margen de los de LIV Golf.

"Para mí, tal y como está montado el golf, con circuitos que llevan décadas con las estructuras montadas y de los que han salido jugadores como Ben Hogan, 'Seve' (Ballesteros) o Tiger (Woods), un jugador joven que se está abriendo ahora mismo y focalizando su vida en el golf, debe centrarse en poner su nombre en la historia del golf y el espejo donde mirarse es en estos grandes jugadores", apuntó Jiménez.

Para el golfista malagueño, "si eres un gran jugador vas a ganar muchísimo dinero".

"No tiene que venir para eso el LIV, que se está llevando a jugadores que se han curtido en diferentes circuitos. No por más millones vas a vivir mejor, tienes que estar más satisfecho cuando has intentado estar entre los grandes. ¿Qué no lo logras? No pasa nada, hay mucha competencia", indicó Jiménez.

El 'Pisha', de todos modos, cree que hay "distintas etapas" y que cuando uno ya haya alcanzado sus "límites", puede quizá pensar en otras cosas.

"Entonces das las gracias a los circuitos y te dices que ahora a preparar tu vejez, pero sin despotricar, dando las gracias porque ellos te han dado la oportunidad", expresó.

"No se puede tirar piedras ni al DP World Tour ni al PGA. No sé mañana qué va a ocurrir, pero creo que deben de ponerse de acuerdo para poder intentar arreglar las cosas, no debiera haber confrontación", deseó Jiménez.

El malagueño tiene claro que "la historia se hace, no se compra con dinero" e insistió en que lo ha logrado el golf hasta ahora "no se puede tirar por la borda".

"No todo funciona con dinero y viendo la situación mundial me parece un poco de vergüenza la cantidad de dinero que está poniendo el LIV, nosotros ya ganamos mucho", recalcó Miguel Ángel Jiménez.

"Somos profesionales y jugamos por dinero, eso es indudable", recordó.

"El PGA es un circuito magnífico al que todo el mundo quiere ir. Puedes jugar donde tú quieras, pero los circuitos son de los jugadores y los tienes que proteger para que tengan vida para mañana. Si se van los jugadores, qué ofreces a los patrocinadores", prosiguió el español, que juega en "dos circuitos distintos", el de veteranos y el europeo, que "no son conflictivos", pero a los que debe pedir "permiso".

Jiménez, sobre la decisión de Sergio García: "Te estás limitando, creo que es un poco joven"

Jiménez considera que la PGA estadounidense está "quizá actuando más enérgicamente" que el DP World Tour y se refirió a los casos de Dustin Johnson y Sergio García, que han optado por jugar en el nuevo.

"Si no va a contar para el ranking mundial, se va a ir diluyendo y sólo va a tener el US Open y el Masters. Así que te estás limitando, creo que es un poco joven, pero es su elección", puntualizó sobre el estadounidense.

"Yo entiendo que una Ryder Cup los que están jugando son los que se han ganado su puesto, no porque se llamen de una forma u otra. Si quieren ir tendrán que ganar su plaza por ranking, a no ser que el capitán le elija por jugar bien", replicó sobre el castellonense y la posibilidad de que deje el Circuito Europeo y quedarse sin opciones de jugar la competición por equipos de 2023 en Roma.

"No sé, 'Don Dinero', no encuentro otra explicación", respondió el jugador andaluz tras la destitución como capitán europeo para esta cita del sueco Henrik Stenson tras conocer que este también jugaría en el LIV.

De todos modos, fue claro y admitió que se pensaría también el ir a jugar al nuevo circuito si se lo ofreciesen.

"Tengo 58 años. Estoy en el Champions Tour y no sé si me quedan cuatro años. Si vienen, posiblemente aceptaría, pero si tuviese 22, no, porque mi meta serían los 'majors' y los Open", confesó.