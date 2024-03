El menú elegido por Jon Rahm para la cena de campeones en Augusta: chistorra, txangurro y chuletón

Jon Rahm ha preparado junto al chef José Andrés el menú de la cena que ofrecerá antes del comienzo de la defensa de su corona en el Masters de Augusta. Pimientos verdes de Guernica, jamón, chistorra, pinchos con trufa, ensalada de Txangurro y chuletón son solo algunas de las especialidades españolas que incluirá la cena.

El golfista de Barrika (España), que hizo historia en 2023 al enfundarse la chaqueta verde de Augusta, reconoce que ha preparado un menú con varios de los platos que comería si estuviera "en casa" para la cena previa a la competición en el Augusta National Golf Course.

La carta incluye anchoas, pimientos verdes de Guernica, lentejas, pinchos con trufa, huevos revueltos, ensalada de Txangurro, aceitunas, jamón, chorizo, lomo, chistorra, croquetas, chuletón, pescado blanco, así como un milhojas de postre... todo ello acompañado por una selección especial de vino blanco y tinto de su zona.

El Masters Club Dinner | Masters de Augusta

"Son cosas que a mí me gustan"

"Llamé a José Andrés y en diez segundos me hizo el menú. Yo le dije 'mete esto', fue una llamada muy rápida y me dio el mejor consejo: 'Haz el menú, haz la cena que tú quieras para ti mismo como si estuvieras en casa'", ha contado Rahm.

"Y es lo que hice. Son cosas tradicionales. Son cosas que a mí me gustan. José tomó las riendas, no le voy a limitar en nada, pero sí que me dio ese consejo. Que no pensase en lo que va a gustar más, sino en lo que me gustaría a mí", abundó el golfista vasco.

Rahm ha querido avisar en broma a los invitados de que el chuletón se debe comer "poco hecho" y que quienes lo pidan más cocinado recibirán "unas miradas raras".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com