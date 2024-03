Matan a tiros al culturista e influencer Denis Yoshio Feltrim en la puerta de su casa

Denis Yoshio Feltrim, célebre culturista e influencer de fitness brasileño, ha muerto tiroteado en su casa de Vila Matilde, en Sao Paulo (Brasil).

El deportista de 32 años fue asesinado junto a su residencia familiar por dos hombres que circulaban en motocicleta. Además, atropellaron Denis Yoshio antes de darse a la fuga.

Feltrim, cuyo vehículo había sufrido una avería, pidió a una persona que lo trasladara hasta la casa de su familia. Al bajarse del automóvil y dirigirse hacia la vivienda fue interceptado por los agresores, quienes, sin mediar palabra, abrieron fuego contra él.

El hermano del culturista trasladó al culturista al Hospital Municipal de Tatuape, pero los servicios médicos de emergencia no pudieron evitar el fallecimiento de Denis Yoshio.

Una de las balas había impactado en su columna vertebral; Feltrim sufrió una parada cardíaca y falleció poco después de su llegada al hospit

"No soy nada sin ti"

Amanda, la novia de Denis, confirmó la muerte de su pareja: "Con extrema tristeza les informamos del fallecimiento de Denis Yoshio. No puedo pensar, no puedo entender. No soy nada sin ti. Por favor vuelve a casa mi amor".

"Hoy Dios recogió a mi hijo, Denis Yoshio Feltrim, mi amor, príncipe, descansa en los brazos del señor", compartió su madre, Miyoko Nilza Itamura.

Investigación

La Policía, que todavía no ha realizado arrestos, está investigando el asesinato de Denis Yoshio Feltrim. El caso ha sido registrado como homicidio en el 31º Departamento Policial de Vila Carrao.

Los agentes solicitaron la realización de exámenes periciales al Instituto de Criminalística y al Instituto Médico Legal. También han pedido la colaboración ciudadana para dar con los responsables de este crimen.

