Martyna Konkel se rompe la pierna tras caer desde 30 metros haciendo kitesurf

Los 72 mejores kitesurfistas se dieron cita en Tarifa desde el pasado viernes hasta el martes en la definitiva prueba del Campeonato del Mundo de Big Air. En una competición programada del 26 de mayo al 16 de junio, no fue hasta estos últimos días cuando se dieron las condiciones del viento de Levante para poder disputar las modalidades de twintip, hydrofoil y surfboard.

El español Liam Whaley finalizó subcampeón del mundo en twintip y la suiza Camille Losserand se impuso en la categoría de surfboard. Antena 3 Deportes ha hablado con ambos riders para contarnos cómo vivieron la experiencia y las claves de este deporte.

Trucos en la tabla a 30 metros de altura

Competía en casa el tarifeño Liam Whaley y llegaba como líder tras su victoria en la primera prueba de Francia a principios de abril. Sin embargo, no pudo pasar de semifinales y con ello se despidió de sus opciones de conquistar el cetro mundial. Sumó su cuarto subcampeonato. Una vez más, se quedó a las puertas: "Un poco triste porque no lo he conseguido, pero a la vez súper motivado para los próximos evento".

"La idea es ir lo más alto que puedas y hacer el truco más difícil"

El rider español asegura que en el kitesurf se busca la espectacularidad: "Va en esa dirección. Cada vez más loco, peligroso. Cada día digo 'no voy a volver a hacer esto' pero al dia siguiente estoy ahí otra vez". Cualquier persona puede ver desde la playa sus increíbles trucos: "Se quedan en shock. No han visto algo así en su vida. Gente volando a 30 metros... Es chulo de ver". Si tiene que resumir cómo es este deporte, tiene clara la idea: "Ir lo más alto que puedas y hacer el truco más difícil que puedas".

Riesgo con serias consecuencias

Aunque alcanzar semejantes alturas y condicionados por el tiempo puede tener consecuencias muy serias. En el Campeonato del Mundo de Tarifa, Martyna Konkel y James Carew se rompieron una pierna. La polaca durante la prueba, mientras que el australiano tuvo la mala fortuna de sufrir el accidente mientras celebraba su triunfo en la categoría de surfboard.

"Ver una ambulancia en mitad de la competición corta mucho el rollo", reconoce Liam, que sabía que el riesgo estaba presente constantemente: "Tuve miedo y estaba nervioso. En cada manga podía hacerme daño. Sales mucho de tu zona de confort

"Tengo la impresión de que estoy soñando; soy feliz en el aire"

Mejor suerte corrió la suiza Camille Losserand en la disciplina de surfboard (sin amarres en los pies). En la jornada del viernes, certificó su liderato en el Mundial coronándose con impresionantes trucos. Además, vive en Tarifa por lo que el triunfo todavía más especial. "Ha sido realmente emocionante. Me siento muy feliz de estar aquí con mi familia", reconoció.

El pasado viernes se estrenó como campeona del mundo, algo que le cuesta asimilar: "Tengo la impresión de que estoy soñando". "Al principio había mucho viento, pero a la hora de la final mejoró", explica sobre su actuación. El kitesurf le aporta "mucha adrenalina", pero avisa que "hay que tener mucho cuidado". Aunque ella será difícil apartarle del agua y su tabla: "Soy feliz en el aire".