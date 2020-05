Los Mossos avisan a los deportistas del 'gimnasio al aire libre' de la Barceloneta: "En estático, no"

La Barceloneta tomada por los deportistas se ha convertido en la imagen más comentada y en el mayor gimnasio de nuestro país durante el desconfinamiento por el coronavirus. Pero los Mossos d'Esquadra advierten: tan juntos no se puede y en estático, tampoco. La norma es fácil: correr sí, abdominales no.

La Barceloneta volvía a amenazar esta mañana plagada de deportistas y viandantes. "Suele haber mucha gente, pero no tanta como ahora", reconocía una viandante. "Es un poco agobiante", cuenta otro. "Mucha gente y mucha policía", admite otra deportista.

Por eso, desde primera hora de la mañana los Mossos avisaban y pedían dos metros de distancia de seguridad: "No se puede hacer deporte en estático, tienen que recoger", decía un agente.

Barcelona continúa en fase 0,5 de la desescalada del coronavirus y muchos grupos no mantenían la distancia de seguridad: "Mucha gente no está respetando las reglas".

Muchos paseantes piden prudencia, pero otros ni siquiera llevaban mascarilla: "Si la uso ahora me desmayo", "incomodidad, falta de costumbre", "me asfixia, no puedo respirar", explican los deportistas sobre la ausencia de mascarillas a la hora de practicar deporte.

Las redes se han llenado de 'memes' por una de las imágenes más virales de los últimos días en nuestro país.