El ataque racista de una mujer a una deportista asiática en EEUU: "¡Vuelve al p*** país del que procedes!"

La tensión racial sigue muy alta en Estados Unidos, como demuestra este último enfrentamiento entre una mujer de origen asiático y una mujer blanca. La asiática hace deporte en unas escaleras y otra blanca pasea y pasa a su lado. Al volver, ambas se tocan y empieza la bronca.

La mujer blanca perdió los papeles: "Esto no es solo para ti. ¡Vete, joder, de este mundo! ¡Vete de este estado! ¡Vuelve al p*** país asiático del que procedes! ¡P*** zorra! ¡Este no es tu sitio! ¡Esta no es tu casa! ¡No te queremos aquí! ¡Y que cualquier p*** persona te dé una paliza a partir de ahora!".

La deportista de origen asiático, lejos de perder los papeles, sigue grabando la escena y le contesta con un escueto: "Ok, racista".

La muerte de George Floyd cambió todo

Este incidente llega en plena tensión racial en Estados Unidos, con cientos de manifestaciones en todo el país exigiendo el fin de la desigualdad racial después de la muerte en la custodia policial de George Floyd en Minneapolis.

Floyd murió a manos de un Policía que se arrodilló sobre su cuello durante casi nueve minutos. La autopsia reveló que había muerto por asfixia. El agente fue detenido y piden más de un millón de dólares de fianza para que sea puesto en libertad.

Esto ha provocado manifestaciones en Estados Unidos, y que se han extendido por decenas de países en contra del racismo.

Ahora los manifestantes están derribando estatuas de personas que formaron parte del colonianismo y de la trata de esclavos.