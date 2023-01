Lindsey Vonn 'vuelve' del retiro para hacer historia en la pista de esquí más peligrosa del mundo

Lindsey Vonn ha vuelto a hacer historia del esquí. Es una pista de esquí masculino que es espectacular por ser la más peligrosa y de mayor pendiente. Nunca la había conquistado una mujer... hasta ahora. Lo acaba de hacer la deportista estadounidense, la mejor esquiadora de todos los tiempos y además por la noche.

Un descenso exclusivo para ellos hasta que la esquiadora con mejor palmarés del mundo se propuso afrontar el reto multiplicando el riesgo al ser nocturno y claro, tuvieron que iluminar la pista 'Streif', además de todas sus puertas, para que Lindsey pudiera reducir la velocidad antes de los saltos ubicados en un descenso mítico de más de tres kilómetros de longitud.

Así explica Vonn explica sus sensaciones: "Es como una montaña rusa, tu estómago sube y luego golpeas en la compresión", asegura.

La esquiadora estadounidense hizo puntas de 100 kilómetros por hora mientras sus colegas masculinos llegan a alcanzar los 140: "La 'Streif' es la cima de los descensos", cuenta Vonn. Lindsey superó sus miedos tras afrontar algunos muros con un 85% de desnivel. La exdeportista de 38 años se retiró por culpa de las lesiones pero dice que siente más respeto por los valientes que se atreven con la 'Streif'.

"Esquié el descenso más difícil del mundo: 'The Streif'... de noche. Siempre quise esquiar con los hombres pero, sinceramente, no estaba segura de poder hacerlo. Este fue uno de los proyectos más emocionantes y peligrosos de mi vida, y el más gratificante. Siempre he tenido mucho respeto por los hombres que corren este descenso, pero ahora tengo aún más perspectiva y aún más respeto. Dedicado a mi mamá; mi ángel de la guarda velando por mí. Sé que ella habría estado orgullosa. Y a cualquiera que tenga un sueño, nunca dejes de creer en ti mismo, ¡nunca sabes lo que puedes lograr!", explicó la exesquiadora en una publicación en su perfil oficial de Instagram.