Lindsey Vonn firma un regreso histórico a la Copa del Mundo a los 40 años: "Me he sentido muy bien, tengo mucho por dar"

Casi seis años después de anunciar su retirada por las lesiones y sus dolores persistentes en la rodilla derecha, Lindsey Vonn regresó este fin de semana a la competición en una vuelta a la altura de su leyenda. Y es que una de las mejores esquiadores de la historia de este deporte reaparecía en el Supergigante de Saint Moritz, en Suiza, a los 40 años. Mikaela Shiffrin es ahora la esquiadora que marca los tiempos, pero en la mítica estación helvética solo había un nombre en la boca de los espectadores: Lindsey Vonn.

La gran esquiadora estadounidense, campeona olímpica y doble campeona del mundo, participó en el Supergigante de Saint Moritz y logró finalizar decimocuarta. Las tres veces medallista olímpica y cuatro veces campeona de la Copa del Mundo con 82 victorias, se alejó del deporte en 2019 después de una dura carrera de 18 años en la que sufrió varias lesiones.

El mes pasado Vonn anunció que saldría del retiro a los 40 años para reincorporarse al equipo de esquí de EE. UU. tras haber regresado a los entrenamientos tras una operación de rodilla a principios de este año.

Vonn fue la esquiadora número 31 en salir y mostró el ritmo y la fluidez de antaño que la habían convertido en la esquiadora de super-G más exitosa de todos los tiempos con 28 victorias en la Copa del Mundo. Pero a pesar de esquiar en una pista que conocía muy bien después de haber ganado cinco veces en St Moritz, quedó muy por detrás del ritmo y terminó a 1,18 segundos de la líder Cornelia Huetter, de Austria, que marcó un tiempo de un minuto y 15,18 segundos.

"No quería arriesgar demasiado, hoy no era el día para hacer nada especial"

"Me he sentido muy bien, tengo mucho por dar. Tenía muchas ganas de llegar a la meta hoy y ser sólida. No quería arriesgar demasiado, hoy no era el día para hacer nada especial", aseguró Lindsey Vonn a Eurosport.

"Es muy agradable tener nervios, mariposas en el estómago, adrenalina y esforzarse al máximo. Siempre siento que soy yo contra la montaña y me encanta esa sensación", reconoció la ganadora de 82 victorias en la Copa del Mundo de Esquí Alpino (con un total de 130 podios).

Solo Shiffrin, con 98 triunfos, e Ingemar Stenmark, con 87 vitorias, están por delante de la leyenda de Saint Paul, Estados Unidos.

"En las carreras de esquí no hay límites a lo que uno puede exigirse. Creo que este es el comienzo perfecto y espero intentar mejorar en cada carrera", apuntó Vonn.

La suiza Lara Gut-Behrami fue la segunda más rápida, mientras que la italiana Sofia Goggia fue tercera (0,33).

Huetter también había ganado el primer evento de descenso de la Copa del Mundo femenina celebrado en el formidable circuito Birds of Prey el sábado en Beaver Creek, Colorado, la semana pasada.

"Fue agradable sentir los nervios nuevamente y estar nuevamente en la salida, pero mañana será mejor porque ahora estoy acostumbrado", concluyó Lindsey Vonn.

>Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com