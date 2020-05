La primera zambullida de la triatleta Judith Corachán en el mar tras el confinamiento: "Estoy emocionada, no he parado de sonreír"

Judith Corachán, como los miles de atletas profesionales que hay en España, ha podido al fin volver a entrenar fuera de casa.

En su caso, como triatleta, era algo que necesitaba de forma urgente. Y es que se tuvo que comprar una pequeña piscina de segunda mano para poder nadar en su casa durante el confinamiento por el coronavirus.

"Tengo ganas de llorar y todo. Estoy emocionada, no he parado de sonreír. Y lo mejor es que me he evadido totalmente, me he olvidado de si habrá medusas, peces o tiburones. Genial, genial. Ahora es cuando soy feliz realmente", ha explicado Judith tras su primer entrenamiento en aguas abiertas.

Corachán llevaba mes y medio nadando en una piscina de segunda mano que compró para entrenar durante el confinamiento por el coronavirus.

"Voy a vaciar la piscina, además el agua estaba ya negra. Hombre, le he cogido hasta cariño", bromea Judith.

El único problema, como el que se están encontrando muchos atletas profesionales, es que la gente le mira mal y la recrimina que entrene fuera de las franjas horarias de la mañana y la tarde. Pero ella, como deportista profesional, lo puede hacer fuera de esos horarios.

"He sentido que la gente me miraba mal y me hacían gestos como diciéndome que no podía entrenar a a esa hora. Al llegar a la playa nos hemos encontrado con los agentes rurales que nos han pedido la documentación. Es un poco violento", reconoce Judith.