La familia de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, que desapareció el pasado 23 de agosto, se ha mostrado "cien por cien" segura de que la deportista se encuentra cerca de Cercedilla (Madrid), donde este domingo ha aparecido el vehículo en el que se le vio por última vez, y ha afirmado que de haber pasado algo se trata de "un accidente".

"Estamos cien por cien seguros de que está aquí, está su coche. Si le ha pasado algo, es un accidente", aseguró Adrián Federighi, cuñado de Fernández Ochoa y que ha ejercido de portavoz de la familia este domingo ante los medios de comunicación cerca del aparcamiento donde apareció el coche. Así, afirma que la "única hipótesis" que barajan en la familia es que haya podido sufrir un accidente. "Al estar sola y sin móvil es complicado pedir auxilio si ha pasado algo en el monte", indicó, asegurando que es "habitual" que salga de casa sin teléfono.

"Esquiva el móvil. No le gusta mucho el móvil ni la gente. Es muy habitual que salga sola y que ande por el monte", reconoció. Además, explica que "no hay nada extraño" que pueda dar "algún indicio" de que haya ocurrido otra cosa. "Conoce mucho, ha nacido aquí. Conoce el monte", manifestó. "Excursionistas han dado diferentes informaciones: que ayer no estaba el coche... No sabemos nada", apuntó.

"La Científica está trabajando, la Policía nos ha dicho que más tarde va a dar una rueda de prensa oficial. Ahora están trabajando en el dispositivo de búsqueda, han pedido helicópteros, perros, está parte de la familia en el monte. Estamos preocupados porque han pasado muchos días y es la primera noticia que tenemos", prosiguió. Por otra parte, Federighi afirmó que Blanca Fernández Ochoa se encontraba bien actualmente. "Justamente ahora estaba en un buen momento. Blanca tiene problemas, como todos los mortales, pero está bien", concluyó.

Este sábado, la Policía Nacional alertaba de la desaparición de la medallista olímpica después de que se le viera por última vez el pasado 23 de agosto en un vehículo en la localidad madrileña de Aravaca, y este domingo localizaba el coche vacío en un aparcamiento en Cercedilla.