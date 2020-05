Ana Peleteiro, en 'El Hormiguero 3.0' sobre el coronavirus: "Los chinos nos avisaban y nosotros nos reíamos"

Ana Peleteiro, plusmarquista de España de triple salto en todas las categorías de edad a partir de sub-18 y actual campeona de Europa en pista cubierta de su especialidad, ha hablado con 'El Hormiguero 3.0' sobre cómo está pasando la cuarentena por coronavirus: "Me ha tocado pasarlo sola, pero a la vez más conmigo misma que nunca. Me ha servido de muchísima este confinamiento. Nunca lo había probado, pero muy orgullosa de mis resultados".

Ha relatado a Pablo Motos su día a día durante la pandemia: "Me he apañado genial, siempre soy la que cocina en casa. He perdido cuatro kilos este confinamiento, creo que soy de las pocas personas que ha adelgazado. Eso me va genial para el salto, mi entrenador está súper contento"

Peleteiro reconoce que estaba deseando que aplazaran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el coronavirus: "Muy bien, era lo más coherente que se podía hacer. La situación en la que estábamos, estaba en casa diciendo 'por favor, que los cancelen'. Yo no tenía la cabeza para competir en la competición más importante de mi vida. Para mí era inviable poder centrarme en eso".

Ana asegura que el aplazamiento le ha venido muy bien física y mentalmente: "Me viene genial. Cuando empezó la cuarentena me estresé mucho. Cuando vi la realidad de la situación, quería que lo cambiasen. Al cancelarlos, lo vi como algo positivo. Me da la posibilidad de llegar más madura y cambiar cosas que estábamos haciendo mal. Lo enfoco como una oportunidad y empecé a entrenar con más ganas".

"Estoy preparando los Juegos de 2021, parece que están ultimando una vacuna y espero que todo salga bien. Podemos tener de todo, pero si no tenemos salud no sirve para nada", ha reflexionado.

Peleteiro ha contado que el inicio de la pandemia por coronavirus lo vivió con unos compañeros atletas chinos en Lisboa, Portugal: "Los chinos nos avisaban y nosotros nos reíamos. Nos decíamos 'eso está tan lejos...'. Los españoles, como todo el mundo, pensábamos que aquí eso no iba a llegar. Hoy en día no éramos conscientes de que con la movilidad que hay iba a llegar aquí. El Gobierno chino les mandó volverse porque vieron que las cosas en España se estaban poniendo feas".

Cuenta que ahora está en mejor forma que sus rivales: "Ya hemos retomado los entrenamientos con normalidad. En fase 1 podemos entrenar en la pista y lo hago seis días por semana. He visto a mis rivales un poco mal", ha bromeado. "Soy muy afortunado, tengo jardín, gimnasio... y mis compañeras viven en pisos con movilidad muy reducida. Estos dos meses se les nota bastante. Y yo estoy mejor de lo que estaba porque he seguido haciendo ejercicios de fuerza", explica.

Además, Peleteiro ha demostrado su afición a la pintura y ha enseñado varios de sus trabajos a Pablo Motos.

