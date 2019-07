Nadal consiguió la victoria frente a Kyrgios en la segunda ronda del Campeonato de Wimbledon. Un partido que ha sido noticia, no solo por la parte deportiva y el completo partido por parte de ambos tenistas, sino por la parte extradeportiva. El tenista australiano, dio un pelotazo a Nadal en la consecución del tercer set del partido.

Al finalizar el mismo, ambos deportistas se dirigieron a la rueda de presa y Kyrgios siguió con su particular juego, "¿Disculparme? ¿Cuántos 'Grand Slam' tiene? ¿Cuánto dinero en el banco? Creo que puede aguantar un pelotazo en el pecho. De hecho, le dio en la raqueta. Y claro que fui a darle".

Por su parte, Nadal quiso restar importancia al polémico incidente; "no es un tema que me enfade más o menos. Es un tema de que estamos en un deporte que históricamente se ha basado en el respeto y jugar de una forma limpia todo el partido. Cuando alguien pega la pelota como él la ha pegado resulta peligroso. No es que sea peligroso para mí sino para los árbitros, la gente... Cuando le pegas así, no sabes dónde va a ir".