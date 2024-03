Kelly Slater deja entrever su retirada: "Probablemente sea mi último Bells"

Kelly Slater, el mejor surfista de la historia y 11 veces campeón del mundo de surf, sigue compitiendo en la élite a sus 52 años y tras operarse de la cadera. La WSL está celebrando estos días, del 26 de marzo al 5 de abril, la mítica prueba en Bells Beach, donde el surfista de Cocoa Beach ha ganado en cuatro ocasiones (1994, 2006, 2008 y 2010). Precisamente cuando se cumplen 30 años de su primera victoria en Bells Beach, Kelly Slater superó su primera manga del año.

"Probablemente sea mi último Bells, no al 100%. Quiero decir, si gano este o en Margarets, me reclasificaré para el CT del año que viene. Pero aparte de eso, estoy bien si es el último, 30 años desde que gané el primero, sería un buen final", explicó Slater tras salir del agua.

La leyenda del surf dejó entrever que esta puede ser su última temporada en el CT a sus 52 años, tras ser operado de la cadera y a punto de ser padre por segunda vez 28 años después de tener a su primera hija.

"No lo he anunciado, pero voy a concluir esto muy pronto. Así que estoy tratando de disfrutar cada uno de los momentos en los que me encuentro ahora", reconoció Kelly Slater.

"Bells no es una de mis olas favoritas, pero venir aquí es uno de mis eventos favoritos, simplemente la experiencia. Será un poco triste cuando no regrese para el evento", indicó el once veces campeón del mundo de surf.

"Si miras mis resultados, te darás cuenta de que es amor-odio"

"Es bueno estar de vuelta. Sería un verdadero sueño para mí engancharme e intentar ganar aquí de nuevo, 30 años después. Pero por ahora sólo estoy tratando de disfrutar el evento, disfrutar de la gente...", reconoce Kelly Slater.

"Si miras mis resultados, te darás cuenta de que es amor-odio. Hemos estado peleando mucho, pero a veces nos llevamos bien. Es una historia que te hace sentir bien si ganas aquí, porque es una ola muy desafiante", apuntó el mítico surfista.

Kelly Slater es el surfista con más títulos de campeón del mundo (1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2006, 2008 , 2010 y 2011) y el más joven (20 años) y longevo (39 años) en lograrlo. En febrero de 2022 logró ganar el Billabong Pipe Masters a punto de cumplir los 50 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com