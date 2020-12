Polémica porque el 'breakdance' será olímpico en los Juegos de París 2024: "¿Y la sardana o el chotis?"

El deseo del COI era acercar a los jóvenes los Juegos Olímpicos. Sin embargo, esa decisión ha perjudicado a deportes tradicionales e históricos como el karate o los 50 km marcha.

"Entreno 6 días a la semana", asegura Juan de la Torre, breakdancer profesional que luchará por estar en los JJOO de 2024. Son muchos los que defienden que es un deporte por su sacrificio y dureza. Sin embargo, otros no lo ven igual. Aseguran que no es una disciplina normal y que entonces habría que aceptar otros deportes.

El COI ya ha fijado el programa definitivo de cara a París 2024. Estos Juegos incluirán cuatro disciplinas "adicionales" a los 28 deportes tradicionales, entre los que se incluye ahora el breakdance.

Sin embargo, se cambiarán varias cosas respecto a los de Tokio. Por ejemplo, el número total de atletas disminuirá en 600 (quedando en 10.500), los podios pasarán de 339 a 329 y, por primera vez en la historia habrá paridad exacta entre deportistas masculinos y femeninos.

Marchadores y karatecas, indignados

No están para risas los karatecas. En Tokio serán olímpicos, pero en París ya no: "Lo consideramos muy injusto", dice Sandra Sánchez. De injusticia hablan también los marchadores. En 2024 ya no habrá prueba olímpica de 50 kilómetros: "Claro que te decepciona que la prueba que te ha dado todo desaparezca del programa olímpico", lamenta García Bragado.

Asimismo, en la calle muchos se preguntan si se trata realmente de un deporte y llegan a tildar la decisión de "mamarrachada": "¿Y la sardana o el chotis?".