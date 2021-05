Joan Ferrer, el cultivador de arroz que va camino de ser campeón de España de la Liga de Fuerza

Tirar de camiones de varias toneladas de peso. Ese es el entrenamiento diario de Joan Ferrer. Este catalán, agricultor de arroz en el Delta del Ebro, encontró su pasión tras dejar el baloncesto.

Y es que con su 1,90 metros de altura, Joan llegó a pesar 150 kilos al dejar su equipo juvenil de baloncesto. En ese momento, Joan decidió bajar peso y ponerse en forma.

"Me voy a apuntar a un gimnasio para bajar de peso y ponerme más tonificado", explica Joan Ferrer, subcampeón de Liga de Fuerza.

Pero en ese gimnasio, dedicado al entrenamiento de fuerza, se engancha a arrastrar camiones. Y ahora sus entrenamientos son así, atado a esos vehículos y arrastrándolos por la carretera.

"Cargar piedras y sacos duele. Te ayuda a tolerar el dolor"

Saca tiempo de donde puede porque lo que le da dinero es el cultivo del arroz en el Delta del Ebro. Y es ahí dónde Joan descubrió que su labor en el campo le da una ventaja respecto a sus rivales.

"Cargar piedras y sacos duele. Te ayuda a tolerar el dolor y el campo curte y te hace duro", asegura Joan Ferrer.

Sus familiares al principio no podían ni verlo.

"Mi madre me dice que me voy a romper la espalda y, cuando me ve tirando de un camión, ella se gira y no lo ve", explica Joan.

Pero ahora ya le animan, El año pasado fue subcampeón de España de la Liga de fuerza y en este 2021, a falta de dos pruebas, va primero.