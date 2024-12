Javi Centeno logra lo nunca visto: atraviesa a 200 km/h el ojo de buey de Peña Mea (Asturias)

El saltador base Javi Centeno ha atravesado con su traje de alas el ojo de buey de Peña Mea en Asturias. Lo ha cruzado a una velocidad que alcanza los 200 kilómetros por hora, un viaje que en total dura unos 40 segundos.

Esta nueva aventura se llevó a cabo el pasado mes de julio. El saltador base Javi Centeno, acompañado de otros dos atletas experimentados, atravesó el ojo de buey de Peña Mea en Asturias. Centeno comenta a Antena 3 Deportes: "El viaje duró unos 40 segundos, la velocidad que alcanzamos fue de unos 200 kilómetros por hora"

Necesitaron saltar desde un paramotor porque en aquella zona no hay una pared vertical alta desde la que poder lanzarse. La aventura comenzó muy temprano y en dos horas los tres atletas habían terminado esta hazaña, atravesando el agujero. Un agujero, añade Javi Centeno, que "mide 16 metros de alto por 13 de ancho".

Un giro de 90 grados

Aprovecharon el buen tiempo que hacía en Asturias, algo imprescindible porque tenían que sortear algunos problemas. Así lo cuenta: "Al salir del ojo hay que hacer un giro de 90 grados porque hay un risco de frente y hay que estar atento". Además, añade: "La visibilidad, al estar en sombra, no es buena y el agujero no se ve hasta que no te acercas bien".

El vuelo es tan breve y tienes que ir tan concentrado que apenas da tiempo a pensar: "Es un momento único. El vuelo realmente se disfruta cuando ya has soltado el paracaídas y una vez llegas a aterrizar, es entonces cuando te das cuenta de lo que has conseguido", dice Javi.

Es la primera vez que se consigue atravesar este agujero, aunque ya se planteó hace años con el fallecido Álex Villar.

