El salto imposible a través de la Roca Foradada de Javier Centeno

Un grito ensordecedor salía de la garganta de Javier Centeno. Acababa de hacer historia. Sólo una persona antes había volado a través de la roca Foradada, un agujero triangular de 10 metros de alto por 7 de ancho en el Parque Natural de Montserrat en Barcelona. Un vuelo de 30 segundos que ya hizo hace 10 años en 2013 Alexander Polli. Desde entonces nadie se había atrevido, hasta ahora. Y lo ha hecho Javier Centeno, quien ya voló a través de otro arco de piedra como el de Piedrafita.

Un vuelo de 30 segundos a 200 km/h

Las condiciones climatológicas deben ser perfectas, y para llegar a la zona de salto hay que volar en un paramotor, coger mucha altura para poder lanzarse al vacío. Joan Antó para el motor del paratrike donde van ambos, unos instantes de silencio y el 'hombre pájaro' con su traje de alas, Javi Centeno, se lanza al vacío que hay a sus pies. Empieza a coger velocidad, hasta los 200 km/h. cuando un pequeño agujero se atisba en la lejanía. Por ahí, por ese todavía minúsculo hueco debe pasar él. Por eso, el momento en el que atraviesa a toda velocidad el arco triangular de 10 metros de alto por 7 de ancho le lleva a expresar un grito de alegría pese a que no es alguien que suela expresar tal alegría en público.

"Es una locura, una hazaña"

"Es una locura, una hazaña" nos cuenta el propio Javier Centeno, y aunque no sea un salto que realiza todos los días, ni cree que vuelva a realizar, afirma que "se ve más peligroso desde fuera, lo más difícil es el salto al principio, luego la trayectoria y una vez que vas viendo el hueco, no es tan complicado". De hecho se lanzó a gran altura desde un paramotor sin ver el agujero por donde debía pasar, y una vez que se iba acercando se iba haciendo más visible. Aunque reconoce que "es un lugar donde hay escapatorias, así que de no haberlo visto factible con una ligera maniobra podría haber salido tranquilamente por un lado".

De hecho la idea de este salto registrado en el cortometraje 'First try' (Primer intento en castellano) nace con la idea de un primer salto donde no tenía porque cruzar el arco, si no que podía ser una mera prueba, pero resultó ser el salto definitivo con el que consiguió algo único y que partió de una idea reivindicativa hacia todos aquellos que les poden impedimentos a los saltadores base para hacer su deporte en un paraje que cuidan y pretenden dar a conocer como es el Parque Natural de Montserrat.

