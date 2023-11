El increíble récord de Evan González: 2.150 km sobre un patinete eléctrico de Frankfurt a Madrid

Se subió a un patinete eléctrico en Frankfurt y un mes después, tras casi 2.150 kilómetros, llegó a Madrid. La hazaña vale todo un récord Guinness para Evan González. Esta argentina de 28 años ha completado su hazaña contra viento y lluvia. Evan comenta a Antena 3 Deportes que cuando llegó a España, después de atravesar Alemania y Francia, pasó mucho frío: "Yo avanzaba entre 80 y 100 km al día y al llegar a España, la última semana, iba a 30 km por día". Asegura que fue una semana muy dura con el viento en contra: "Pero lo superé".

2.150 km en skate eléctrico, una hazaña grandiosa

El récord Guinness femenino estaba en 1.200 km y el masculino en 1.400, Evan superó ambos. Este increíble logro no habría sido posible sin el apoyo de patrocinadores, amigos y familia. Ella dice que la velocidad máxima en Europa son 25 km por hora "eso era lo que alcanzaba y comía lo que encontraba en los pueblos en los que me tocaba parar".

"Avanzaba entre 80 y 100 km al día"

Detrás de esta aventura tiene muchas más. El skate eléctrico es el transporte sostenible preferido para Evangelina, que así se llama: "Voy por rutas secundarias, rutas de bicicleta donde no interrumpa el tráfico y me pueda poner en peligro".

El primer país que atravesó con un monopatín eléctrico fue Luxemburgo. Más tarde emprendió una serie de retos a los que llama "1KM+", un lema que la inspira a continuar y avanzar cuando el camino se pone difícil. En 2022 cruzó Portugal, un total de 900 km. También viajó en dos ocasiones por Costa Rica, y ha sido la primera mujer en hacer el Camino de Santiago en skate eléctrico: "De Madrid a Santiago de Compostela, 12 días para recorrer 700 km".

Ahora, a por el desafío 'cinco países, cinco continentes'

Seguirá cumpliendo su desafío 'cinco países, cinco continentes', está orgullosa y contenta de lo conseguido "Y no me he roto ni un hueso, pero me he caído muchas veces". Evan disfruta encima de su skate eléctrico "Me encanta que me vaya dando el viento y ver el paisaje". Seguirá cumpliendo sueños hasta que sus piernas aguanten, seguirá con su monopatín realizando viajes emocionantes llenos de momentos inolvidables.