La imagen de la que hablan los aficionados de la UFC: así quedó el rostro de Khalil Roundtree tras su pelea ante Alex Pereira

El evento 307 de la UFC celebrado este fin de semana en Salt Lake City, Utah (Estados Unidos), será recordado por el brutal nocaut que logró Alex Pereira, actual campeón del peso semipesado, ante el estadounidense Khalil Roundtree. Tras tres primeros rounds disputados, el brasileño pisó el acelerador para pasar por encima de Roundtree y noquearle de forma salvaje. Es la tercera defensa exitosa que realiza Pereira de su cinturón en 2024 (Jamahal Hill, Jiří Procházka y Khalil Roundtree).

Y es que Alex Pereira mostró una vez más su tremenda pegada y la violencia de sus golpes ante un Roundtree que acabó roto. El rostro del estadounidense tras el combate fue una de las cosas más comentadas por los aficionados de la UFC y las artes marciales mixtas. Pereira se convirtió en el séptimo peleador en la historia de UFC en defender con éxito su título tres veces en el mismo año. Pereira conectó más del doble de strikes (129-62) y strikes significativos (127-61) que Rountree.

Una imagen que da miedo: "El jab de Alex Pereira es aterrador"

Un corte en la ceja, otro en el párpado y uno más en forma de cruz sobre la nariz. La imagen era simplemente brutal y muchos aficionados de la UFC se preguntaban cuál es la potencia real de los golpes de Alex Pereira.

El combate, hasta ese cuarto aslato, estuvo cerrado e incluso Khalil Roundtree estuvo a punto de noquear al campeón. Pero Alex Pereira (12 victorias y dos derrotas) demostró que hoy por hoy es el mejor de su división. El brasileño incluso pidió a la UFC subir de categoría y luchar en la categoría de los pesos pesados.

"Creo que me he ganado y merezco un descanso después de esto. No voy a decir qué, pero... este fue uno de los campamentos más difíciles para mí debido a las cosas que sucedieron durante el campamento. Pelear en el peso pesado sería algo que me complacería. Estoy cómodo en mi categoría, pero si la UFC querría yo estaría encantado", indicó el luchador brasileño.

La derrota más reciente de Pereira se remonta al 8 de abril de 2023, cuando perdió ante Israel Adesanya en la UFC 287 celebrada en Miami. La otra derrota de su carrera se produjo en su primera pelea en la UFC, el 24 de octubre de 2015 ante su compatriota Quemuel Ottoni.

