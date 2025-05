Ilia Topuria, en El Hormiguero: "No me preocupa perder el invicto, sé que voy a ganar"

Ilia Topuria volverá al octógono el próximo 28 de junio en Las Vegas contra Islam Makhachev o Charles Oliveira. El hispano-georgiano sigue sin perder en la UFC: lleva 16 victorias por cero derrotas. "No me preocupa perder el invicto porque sé que va a ser mi aliado hasta que me vaya de este deporte; es lo que me merezco por todo el trabajo. Por supuesto que sé que voy a ganar, no me presentaría si no lo supiera", ha dicho el luchador a Pablo Motos en El Hormiguero de Antena 3.

Sube de categoría

Topuria, conocido ahora como La Leyenda en el mundo de las artes marciales mixtas, comenzará así un nuevo capítulo en su carrera tras dar el salto a la categoría de peso ligero (70,3 kg). Su próximo desafío será nada menos que el combate por el cinturón durante el UFC 317: "Me siento más seguro en este peso, porque pertenezco realmente a esta categoría. En la otra tenía que llegar a unos límites de salud que no eran normales".

"Voy con mucha confianza al combate. Sé que no me voy a rendir, da igual lo difíciles que se pongan las cosas"

¿Y cómo se lleva Topuria con sus oponentes en el octógono? Pues lo tiene claro: "Si se presentan de forma humilde es lo que les doy de vuelta y si vienen de forma arrogante también. Al final del día no hay rencor que venga del corazón, cada uno está luchando por sus familias y al final del día no deja de ser un deporte. Después de la pelea somos colegas".

También ha contado a Pablo Motos de dónde saca la fuerza de voluntad para pelear: "Primero lucho para superarme a mí mismo, aquí encuentro la motivación. Mi familia también es una gran motivación, pero lo hago por mí".

Ilia Topuria ha explicado asimismo que la mentalidad es clave a la hora de afrontar una pelea: "Voy con mucha confianza al combate. ¿Por qué? Sé que no me voy a rendir, da igual lo difíciles que se pongan las cosas. Si te identificas con alguien que es puede vencer, lo más probable es que acabas perdiendo... y ese no es mi caso".

