Ginette Bedard termina su 17º maratón de Nueva York a sus 86 años: "Corro maquillada porque me hacen muchas fotografías"

Correr le hace sentirse joven, y no, no ha sido la única octogenaria que ha conquistado este fin de semana en Nueva York la mítica distancia de 42 kilómetros. Y es que está claro que el deporte no tiene edad.

24 personas mayores de 80 años han terminado este domingo el maratón de Nueva York. Siete de ellas eran mujeres. ¿Cómo lo consiguen?

Una de ellas , Ginette Bedard, nos lo explica: "Corro cada día 16 kilómetros. Si vuelvo a casa sólo con 12 o 13, vuelvo deprimida.... Si he hecho los 16, regreso feliz".

La francesa ha firmado su maratón número 17 con un tiempo de 7:39:08. Desde 2008, Bedard no ha hecho otra cosa que conseguir récords: estableció el récord de maratón de las mujeres de 75 a 79 años con un tiempo de 4:08:31.

Además, el año pasado fue la mujer de más edad en cruzar la línea de meta en el maratón de Nueva York con un crono de 6:19:01. Y es que esta 'runner' francesa es sin duda una fuente de inspiración.