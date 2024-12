El gimnasta Gervasio Deferr niega las acusaciones de agresión sexual: "Soy inocente, estoy tranquilo"

El atleta Gervasio Deferr niega cualquier acusación por agresión sexual. El deportista recibió una denuncia en el que se le acusaba de haber cometido abusos sexuales durante su etapa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR)

"Se me ha acusado de algo muy grave (...) A mi nadie me ha comunicado nada de ninguna Comisaría ni de ningún Juzgado informándome de que yo tengo alguna denuncia", empieza su comunicado el bicampeón olímpico en salto de potro en Sídney 2000 y Atenas 2004, y subcampeón olímpico en suelo en Pekín 2008 en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

La denuncia proviene de un bufete de abogados y de una denunciante anónima -con otras dos personas anónimas también- que asegura haber sido violada por el deportista cuando era menor de edad: "No especifican ni cuándo ni cómo... nada. No dicen nada de lo que ha pasado pero sí se atreven a verter esas acusaciones sobre mí", afirma en el video en el que quiere dejar claro que no tiene "más información" sobre las denuncias anónimas. Los supuestos delitos cometidos no han sido denunciados en un tribunal por estar "prescritos".

"Lo que quiero dejar muy claro es que soy inocente y eso lo tengo clarísimo y por eso estoy tranquilo", expresó sobre las acusaciones.

Deferr defiende su presunción de inocencia: "Ahora parece que soy aquí el enemigo de todo el mundo y eso no es así. Llevo mucho tiempo trabajando en lo personal y creo que soy una persona que no peca en ocultar sus problemas o de reconocer sus errores cuando los comete (...) lo que no puedo hacer es asumir ni reconocer algo que no es cierto", añade.

En el vídeo también ha aprovechado para dar las gracias por las muestras de apoyo recibidas. "Quiero dar las gracias por todas las miles de muestras de cariño que he recibido desde que salió la noticia hasta el día de hoy. Ha sido abrumador. Gracias, de verdad. Y confiar en mí porque todo se aclarará", finaliza el comunicado. El exdeportista anuncia que no va a hacer más comunicados hasta que tenga más información.

