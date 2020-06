Zidane: "Yo no voy a entrenar 20 años, luego haré otras cosas"

Zinedine Zidane ha comparecido en rueda de prensa antes del importante partido de Liga Santander ante el Espanyol en Cornellá. El técnico francés asegura que los blancos están centrados en ir ganando cada una de las 'finales' que restan hasta el fin del campeonato.

Zidane ha vuelto a elogiar el rendimiento de Sergio Ramos, que sigue superando registros y recientemente se convirtió en el defensa más goleador de la historia de LaLiga. "Se veía que podía conseguir lo que está consiguiendo, porque ya tenía calidad y sobre todo personalidad. Siempre quiso ganar y hacer historia en este club", ha dicho el francés.

Zidane también ha hablado sin pelos en la lengua sobre sus aspiraciones en el futuro, y ha anunciado que no alargará demasiado su etapa como técnico: "Yo fui mejor futbolista que entrenador. Pero los había mejores, aunque estoy contento de lo que hice, pero conmigo va a ser así. No voy a entrenar 20 años, no sé cuántos. No planeo nada, a mi lo que me anima es el día a día. Luego haré otras cosas. Desgasta mucho".

El técnico galo ha asegurado que esta agradecido de "entrenar a los mejores jugadores del mundo" pero reconoce que aún no se ha conseguido nada. "Le digo a los jugadores que hay que seguir, porque eso va a marcar la diferencia. Nosotros ponemos el foco en lo que podemos controlar. Mi futuro es lo de menos aquí", declaró Zidane.

El Real Madrid sigue líder tras el pinchazo del Barcelona ante el Sevilla en el Sánchez Pizuán, pero ambos equipos se encuentran con igualdad de puntos, por lo que el final de LaLiga no puede ser más emocionante.