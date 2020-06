Sergio Ramos contesta a Piqué: "Parece que tenemos que dar gracias a los árbitros por ser líderes, que no se monten películas"

Sergio Ramos volvió a ser protagonista ante el Mallorca. Tras convertirse recientemente en el defensa más goleador de la historia de LaLiga, el de Camas certificó la victoria de los de Zidane tras poner en la escuadra un libre directo cercano a la frontal del área.

Una vez terminado el partido, el capitán compartió sus impresiones en Movistar y fue preguntado por la polémica arbitral después de las palabras de Gerard Piqué tras el pinchazo del Barça en el Pizjuán, en el que se dejó el liderato.

"Es normal todo el ruido que se genera porque estamos líderes, antes no se hablaba tanto. No creo que tomen ninguna decisión predeterminada. Parece que tenemos que dar las gracias a los árbitros por ser líderes. Que la gente no se monte películas", dijo Sergio Ramos contestando a las palabras de Piqué, que aseguraba que "viendo las primeras jornadas, el Madrid se iba a dejar muy pocos puntos".

El andaluz, que marcó por segundo partido consecutivo, se mostró muy tajante con las declaraciones de Gerard Piqué y quiso zanjarlas rápidamente. El Madrid derrotó al Mallorca por dos goles a cero y cuenta sus partidos pos victorias desde que comenzó la competición tras el parón por la crisis del coronavirus. Blancos y culés se encuentran empatados a puntos, una situación que le valdría a los de Zidane para proclamarse campeones ya que tienen una mejor diferencia de goles.

A siete jornadas para el final de LaLiga, ambos equipos juegan a domicilio. El Barceolna visita Balaídos para enfrentarse al resucitado Celta de Vigo mientras que los blancos juegan a domicilio ante el Espanyol.