Zidane: "No sé si me he ganado seguir"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dejó claro que "no" se va a meter en toda la rumorología alrededor del partido entre el Granada y el FC Barcelona porque sólo puede "controlar" lo que hagan en la "final" en Riazor ante el Deportivo, y que tienen "fe" y van a "creer hasta el último segundo".

"No me voy a meter en estas cosas, lo que puedo decir es lo que vamos a hacer nosotros, que es lo real. Nos queda una final donde tenemos que hacer el mejor partido para sumar puntos y no hay otra cosa en nuestra cabeza, del resto no voy a hablar", aseveró Zidane en rueda de prensa.

El francés dejó claro que lo único en su mano es su choque en Riazor. "Podemos controlar el partido que vamos a jugar. Podemos hacer las cosas bien y pensar que sumando tres puntos podemos esperar. Ni miro ni escucho lo que no sea lo que podamos hacer nosotros", recaló.

Sin saber el resultado del Granada

'Zizou', que dejó claro que no era "ninguna estrategia" hablar de la profesionalidad del Granada a modo de respuesta diplomática sobre este tema, afirmó que tienen "fe" en ganar la Liga. "Llevamos once victorias seguidas y estamos a un punto y vamos a creer hasta el último segundo", opinó, sin atreverse a decir "un porcentaje" sobre sus opciones ligueras.

"No me voy a enterar hasta el final", confesó de cara al resultado del Nuevo Los Cármenes. "No dependemos de nosotros y no tenemos que pensar en el otro partido sino en el nuestro, sumar los tres puntos y luego veremos", añadió.

Del mismo modo, y siempre acompañado de una sonrisa, fue claro sobre el tema de las primas a terceros. "No sé de que me estás hablando, de verdad", remarcó. "Me concentro sólo en el partido de Deportivo", sentenció.

"No sé si me he ganado seguir"

"Tenemos que entrar fuerte en el partido, que va a ser complicado porque jugamos fuera de casa y el 'Depor' es un buen equipo que sabe jugar al fútbol y que delante de su público querrá terminar de la mejor manera. Si estamos concentrados del 1 al 90, teniendo dificultades, vamos a luchar e intentar ganar el partido", apuntó del encuentro en Riazor el exjugador, que ve "bien" físicamente al equipo y que las lesiones de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale "quedan detrás".

Zidane también se refirió a su futuro en el banquillo. "No sé si me he ganado el seguir, lo importante es el trabajo que he hecho hasta ahora, no solo yo, con los jugadores. Había muchas dudas y las entiendo, pero no he ganado nada para pensar que puedo seguir. Estoy pensando en el día a día y que me gusta lo que estoy haciendo. Quedan dos finales muy importantes y todo se va a decidir ahora, por eso no quiero hablar. El trabajo que se ha hecho ha sido fenomenal", declaró.

"Llevo mucho tiempo en este gran club. El presidente me dio esta oportunidad y lo que quiero es cumplir haciendo el máximo para que el equipo gane partidos. Llevo cuatro o cinco meses y esto muy contento y aprendí mucho porque no es lo mismo entrenar al Castilla que a este equipo y me gusta mucho", prosiguió el entrenador del Real Madrid, que reconoció que le costó "jugar cada tres días partidos importantes".

"El partido de nuestra vida es contra el Deportivo"

Por otro lado, habló sobre las declaraciones de los jugadores del Atlético de Madrid calificando como el partido de sus "vidas" la final de la Liga de Campeones.

"El partido de nuestra vida es el de mañana, primero porque nos jugamos algo, tres puntos son importantes para lo que estamos haciendo últimamente. Seguramente después también jugaremos un partido importante que cada equipo quiere ganar. El del 28 de mayo va a ser 50-50 y si alguien dice otra cosa es mentira", consideró.

Finalmente, Zidane aseguró que al colombiano James Rodríguez le pide lo mismo que "a todos los jugadores". "Y lo está haciendo. Lo único es que tengo 23 jugadores de un nivel mundial y tengo que tomar decisiones. Habláis de los que juegan menos, pero es la vida de un grupo de 23. Quiero mucho como jugador y persona a James y todos. Estoy contento y no le voy a pedir más porque se entrega cada vez que juega", opinó.