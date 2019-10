Zidane, sobre su futuro: "Me molesta lo que dicen, yo quiero estar aquí siempre"

Más información Un pésimo Real Madrid pierde el liderato tras caer derrotado ante el Mallorca

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Galatasaray. El francés ha hablado sobre las especulaciones que giran en torno a su futuro asegurando que es algo que le molesta.

"El pasado es el pasado. Ahora es el presente. No te voy a decir que no me molesta lo que dicen porque me molesta, pero no puedo no dejar a la gente opinar. Lo que tengo que hacer como entrenador es dar el máximo y pensar en positivo", añadía el técnico del conjunto blanco.

"Ya conocemos la situación"

El futuro de Zidane está en duda tras los malos resultados de los blancos en las pasadas jornadas. Nombres como José Mourinho están a la orden del día como posible relevo del francés en caso de no poder sacar el equipo hacia adelante y eso es algo que no sienta bien al francés. Los medios también han preguntado al técnico del Real Madrid si cree que se juega el puesto con el partido de mañana, a lo que ha respondido tajante asegurando que no lo sabe pero que quiere estar en el club siempre. "No lo sé, no me preguntes a mí. Yo quiero estar aquí siempre. La situación ya la conocemos, preguntar a otro", apuntaba.

Zidane ha asegurado que el de mañana es un partido decisivo, que los jugadores están motivados y tienen una oportunidad más para demostrar que solo es una mala racha. "La situación la conocemos todos, empezamos mal en la Champions pero mañana tenemos un partido para demostrar y es lo que vamos a hacer", concluía.