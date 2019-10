Un pésimo Real Madrid pierde el liderato tras caer derrotado ante el Mallorca

El Madrid entró dormido al partido. Todo lo contrario que el Mallorca, que tras su regreso a la máxima competición del fútbol español, quería dar una alegría a su afición, y vaya si lo hizo. Solo se llevaban disputados 7 minutos cuando los bermellones se adelantaron en el marcador. Lago Junior fue el autor. El de Costa de Marfil disparó cruzado al palo largo ante la insuficiente estirada de Courtois.

Pudo ser más. No habían pasado ni 5 minutos desde el gol, y el Mallorca hizo el segundo, eso sí, en fuera de juego. El colegiado lo invalidó por posición antirreglamentaria. El Real Madrid no despertaba. Isco no entraba en juego, James lo intentaba sin acierto y Jovic no apareció en ningún momento.

Los blancos comenzaron a tener más posesión, pero no ideas. No generaban peligro sobre la meta de Manolo Reina. Y con el 1-0 local se llegaría al descanso.

Tras la reanudación el Madrid mejoró, pero no lo suficiente para lo que se le debe pedir al conjunto blanco. Seguía sin profundidad, Vinícius mostraba su velocidad, pero llegaba al área sin ideas. Un Madrid completamente plano. Zidane intentó agitar el partido con un doble cambio. Jovic e Isco abandonaron el campo para dar entrada a Valverde y Rodrygo en el 66'.