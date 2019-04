Zidane: "No estamos en crisis, pero no podemos seguir así"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró crítico con el empate (1-1) de su equipo frente al Eibar, destacando negativamente la intensidad de sus jugadores en un arranque de partido en el que recibieron un tempranero gol de Fran Rico, algo que tendrán que cambiar "cuando vuelvan" del parón liguero por los enfrentamientos con las selecciones nacionales.

"En un partido puede pasar de todo. Pero no estamos poniendo intensidad en los inicios del partido. No estamos dando lo suficiente de cada uno para ganar los partidos. Si te meten un gol y defienden bien, es difícil, como han hecho hoy. Veo que algo falla en el trabajo. Cuando vuelvan de las selecciones tenemos que cambiar esto, porque no podemos seguir así", comentó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Zidane reiteró en varias ocasiones su convicción de que los malos resultados se están produciendo por las dificultades de su conjunto para encarar los inicios de partido, que han propiciado cuatro empates consecutivos para los madridistas. Para el galo, este punto le deja "mal sabor de boca", descartando que sea una cuestión de cansancio físico.

"Tengo mal sabor de boca por los primeros minutos que hicimos. La primera parte no jugamos bien y dejamos al rival jugar. La segunda parte mucho mejor. Ultimamente lo estamos haciendo demasiado. Entramos muy mal en los partidos. Nos meten un gol en los primeros minutos. En la segunda parte físicamente estamos bien, porque terminamos bien. Ahora hay que pensar en que los jugadores se van con la selección y yo tengo que buscar las soluciones para cambiar esto", afirmó.

"No estamos en crisis. Algo pasa, porque tres empates seguidos, sin meter el de 'Champions', cuando estás por delante, es duro. Lo único que yo veo es que tenemos que trabajar más, meter más intensidad en los inicios de partidos como estábamos haciendo y ahora no hacemos", reconoció.

Por último, el técnico restó importancia a las bajas de Luka Modric, Casemiro y la ausencia de última hora de James Rodríguez, del que comentó que se hizo "daño" durante el calentamiento. Para el francés, es una cuestión de "agresividad e intensidad" y no de "juego" o "actitud".

"No creo que estemos más espesos. No lo estamos haciendo bien en los inicios de partido. Siempre reaccionamos, pero lo que tenemos que hacer es no necesitar esa reacción y estar activos desde el principio. No lo estamos haciendo últimamente. No creo que falte juego. Nos falta agresividad e intensidad en los duelos y balones divididos", señaló.

"Los primeros cuarenta y cinco minutos han sido iguales que contra el Villarreal. Nos cuesta arrancar. Cuando vuelvan vamos a trabajar más y vamos a buscar soluciones. Ahora mismo no te puedo decir nada más. Creo en el trabajo y creo en la calidad de este equipo. No es una cuestión de actitud, pero algo pasa", finalizó.