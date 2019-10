Zidane, sobre los disturbios en Cataluña: "A mí no me gusta la violencia, hay imágenes que son difíciles"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha comparecido ante los medios en rueda de prensa antes del partido de Liga contra el Mallorca y ha hablado sobre el aplazamiento de El Clásico ante el Barça del próximo 26 de octubre.

Sobre la fecha del partido: "Nosotros vamos a hacer lo que nos digan. El Barcelona y nosotros, la posición la vamos a tener, si tenemos que jugar el 26 jugaremos el 26 y si se cambia de fecha estaremos preparados. Jugaremos el día que nos diga la persona adecuada".

Zidane ha hablado sobre su preferencia: "Tengo mi preferencia pero no te la voy a contar. Claro que sabemos que puede ser el 7 o el 18, nos adaptamos a eso. Luego lo personal no te lo voy a contar".

En cuanto a la violencia en las calles de Barcelona: "Lo que pienso como entrenador del Madrid es que haremos lo que digan, jugaremos cuando nos digan. A mí no me gusta la violencia, a nadie. Hay imágenes que son difíciles pero no voy a entrar en eso".

Zidane también se ha referido a la posibilidad de que Ramos vaya a los Juegos: "No hablé con él de eso. Lo que yo quiero es que sean sus sensaciones, lo que quiera Sergio, si quiere jugar me parece bien, a los 34 años siempre quieres algo por ayudar a tu país, me parece una cosa bonita".

Su encuentro con Pogba

¿Fichará el Madrid en enero? Zinedine no cierra la puerta: "Hasta el final de enero vamos a poder fichar, pero lo que me importa es el partido de mañana y lo que vamos a hacer, no puedo pensar en refuerzos, eso es muy lejano".

Su encuentro con Paul Pogba en Dubai: "Pura casualidad. Estaba él allí y yo haciendo la charla y como nos conocemos hablamos. Es personal [...] No te voy a contar lo que hablé con Pogba".

En cuanto a la posible llegada del futbolista del United: "Hay muchas opciones, para todos los clubes. Cuando lleguemos a esa fecha los clubes decidirán. Nosotros vamos a jugar con once jugadores y habrá jugadores en el banquillo, encontraremos la solución".