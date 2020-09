Zidane: "No contesto a Bale, le deseamos lo mejor. Nosotros estamos a lo nuestro"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, no ha querido contestar a Gareth Bale y a su agente, que esta semana se han pronunciado sobre el trato recibido por el club blanco al jugador galés.

"Nada, no contesto a Gareth, lo vuelvo a decir: le deseamos lo mejor en lo que le viene. Nosotros estamos con lo nuestro. Y ya está", explicó Zidane.

El entrenador francés tampoco quiso entrar a valorar la situación que vive el Barcelona y se mostró "respetuoso" con la misma, tras todo lo ocurrido con Leo Messi. Pese a esos problemas, Zidane cree que el Barcelona tiene "plantilla para pelear por todo".

Zidane tampoco entró a analizar la salida de Luis Suárez y su fichaje por el Atlético de Madrid.

"Voy a ser respetuoso porque no sé lo que está pasando dentro, por eso no me quiero meter en nada. Todos los clubes tienen sus cosas, sus dificultades y su momento así", manifestó.

"Yo creo que el Barcelona, en lo deportivo, tiene una plantilla para pelear por todo. No tengo ninguna duda", añadió Zidane.