Zapatero, Trump, Willy Toledo... Las otras polémicas de Fernández-Castaño, el golfista del 'felpudo' de la estelada

Vosotros pitais nuestro himno una vez al año. Yo utilizo vuestra bandera de felpudo a diario. pic.twitter.com/bxo974bihU — Gonzalo Fdez-Castaño (@gfcgolf) 27 de mayo de 2017

Gonzalo Fernández-Castaño se convirtió en noticia al responder a la pitada al himno nacional en la final de Copa del Rey entre Barça y Alavés: "Vosotros pitáis nuestro himno, yo uso vuestra bandera de felpudo a diario". No es la primera vez que el golfista se ve envuelto en la polémica. "ZP, nos vas a dejar en pelotas", dijo en 2009 al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hay que salir de España arreando", afirmó el golfista en 2013. "Me da rabia decirlo, pero es así. Como están las cosas en España, creo que mi familia va a tener un futuro mejor en cualquier otro lado. El panorama no pinta nada bien. Pienso que mis hijos van a estar mejor fuera. Y ya me jode decirlo, porque me encanta mi país, y soy de los pocos deportistas que ha pagado honrosamente siempre todos sus impuestos en España. Pero ha llegado el momento de decir basta cuando nos están tomando. Sin diferenciar colores ni partidos. Estoy como todos, desencantado".

Pero su perorata no acabó ahí: "Primero llegan unos, ahora están otros, y ya no es sólo el tema de impuestos y recortes. Ya llevo tiempo pensando en irme de aquí. Otros jugadores también lo tienen claro, pero son políticamente correctos y no se mojan. Yo no tengo inconveniente. La gente sabe de qué pie cojeo, pero no se me caen los anillos por decir lo que pienso de los que están ahora en el Gobierno. Puedo hablar con libertad, no me tengo que tragar mis palabras. Que no sean solo Willy Toledo y Bardem los que se quejen".

Votaría a Donald Trump

Fernández-Castaño también aseguró que "votaría a Donald Trump". "Es verdad que dice alguna barbaridad que otra, pero también dice cosas que mucha gente estaba deseando escuchar en Estados Unidos".

Además, el golfista español desveló que había jugado en alguna ocasión con el ahora presidente de EEUU: "Lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, cuenta muchas anécdotas. No jugó bien, pero no hizo trampas como mucha gente ha dicho. Le gusta mucho hablar de sí mismo, pero tiene historias tan divertidas... yo me lo pasé fenomenal", señala.