Se cumple un año del adiós de Messi al Barcelona, un amargo aniversario para el Barça

El 5 de agosto de 2021 será un día siempre recordado entre el barcelonismo. Ese día Leo Messi decía adiós al club con el que debutó en Europa y con el que se convirtió en el mejor jugador de la historia.

Fue el triste final a la mayor leyenda de la historia del club azulgrana, ese pequeño jugador argentino que pulverizó todos los récords en la entidad catalana desde su debut ante el Oporto el 16 de noviembre de 2003. Ese día nacía la que sería mayor leyenda culé de la historia.

28 años después, un 5 de agosto de 2021, Leo Messi decía adiós al Barcelona, el club con el que se erigió en el mejor jugador del mundo y con el que acumuló 35 títulos, entre ellos, 10 Ligas, 4 Ligas de Campeones y 7 Copas del Rey.

Un adiós que nadie esperaba o sí

El adiós de Leo Messi al Barcelona se precipitó en apenas tres días, los que separaron el 2 del 5 de agosto. Y es que el argentino se fue de vacaciones aquel verano de 2021 sin pensar que a su vuelta tendría que hacer las maletas rumbo a París.

Desde el club, al menos de puertas para fuera, también daban por hecho que la renovación del astro argentino era una cuestión formal y que no habría ningún problema para extender el romance entre el club y el argentino.

Pero no fue así. Algo se torció en esos tres días de agosto y lo que parecía una renovación asegurada se convirtió en la despedida más amarga para el barcelonismo. Laporta ofreció la primera pista de que algo no iba como debía el propio 2 de agosto.

"Estamos haciendo todo lo posible. Aún no está resuelto, pero todo progresa. Haremos todo lo posible para que Messi continúe dentro de las posibilidades del club. Tenemos muchas posibilidades de que siga porque él quiere continuar", unas palabas del presidente del Barcelona que encendieron todas las alarmas.

Leo Messi aterrizaba el miércoles 4 de agosto en Barcelona con la intención de firmar su renovación e incorporarse a los entrenamientos. El acuerdo entre el club y el jugador parecía total y el argentino ni se imaginaba que un día después se iba a comunicar su salida del club.

El jueves 5 de agosto se consumó la tragedia. El Barcelona, con una situación financiera delicadísima, era incapaz de cumplir con el límite salarial de LaLiga para renovar e inscribir al delantero de Rosario. A las 19:45 horas de aquel jueves 5 de agosto el Barcelona emitía un comunicado informando de la no renovación de Leo Messi.

Messi se despide entre lágrimas del Barcelona

Tres días después, Leo Messi comparecía en una esperadísima rueda de prensa para anunciar su adiós al Barcelona y despedirse de la que fue su casa durante más de 20 años entre lágrimas.

"Es el momento más difícil de mi carrera deportiva. Cuando me lo dijeron me bloqueé. Ha sido una jarra de agua fría. He tenido momentos duros y difíciles, pero este.... Siento mucha tristeza, no me lo esperaba. Siempre fui de frente. Siento tristeza. Aún estoy asimilándolo. No sé el Barça, pero yo hice todo lo que pude por seguir. Me bajé la ficha a la mitad. Yo quería quedarme. El año pasado lo tenía decidido, pero éste no. Y nadie me pidió nada más. No se pudo hacer. Estaba todo arreglado, pero por el tema de LaLiga no se hizo. El club tiene una deuda muy grande y no quiere endeudarse más", indicó Leo Messi.

Hoy, un año después de aquel amargo adiós, el Barcelona aun trata de reconstruir un proyecto deportivo que descarriló de forma definitiva con la marcha de Messi. Curiosamente este viernes, cuando se cumple un año del adiós del argentino, el Barcelona abrirá las puertas del Camp Nou para presentar a Robert Lewandowski.