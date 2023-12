Xavi explota con sus jugadores: "La primera parte es inaceptable, ya no somos el Barça..."

Dura rueda de prensa la que ha ofrecido Xavi Hernández tras la victoria por 3-2 ante el Almería en Montjuic. Hasta tres veces ha tenido que ponerse por delante el equipo azulgrana para doblegar al colista de la competición, un Almería que tras 18 jornadas sigue sin ganar pero que hoy ha puesto en serios peligros a todo un Barça.

Sergi Roberto 'salva' las Navidades culés

El héroe y salvador de la noche tiene nombres y apellidos: Sergi Roberto, un jugador que apenas cuenta con minutos pero que siempre saca a flote al Barça cuando más lo necesita, así lo ha hecho hoy con un doblete y un gol decisivo en el minuto 82 (el 3-2).

"La primera parte es inaceptable"

Xavi, minutos después ha mostrado su enfado: "La primera parte es inaceptable. Si nos falta efectividad, como mínimo hay que tener agresividad. O corremos como animales o no nos llega. No tenemos el Barça de 2010", ha empezado diciendo el catalán en rueda de prensa haciendo referencia a los primeros 45 minutos donde su equipo se ha ido a vestuarios con 1-1 en el marcador.

"No tenemos el Barça de 2010, olvidaos... No tenemos esa calidad, lo que necesitamos es que recuperar el alma"

El entrenador azulgrana también se ha referido a los constantes pitos que ha sufrido el equipo, especialmente en la primera parte, aunque luego también se han escuchado aplausos y ánimos al equipo.

"Entiendo los pitos totalmente. No me gustan, eh. He venido al Camp Nou y nunca he pitado. Pero es que es inaceptable. No puede ser no tener alma. No es el resultado, es el alma. Por respeto a este escudo y a este club hay que dejarse el alma y esto no ha sido así en la primera parte". 'Alma', esa es la palabra que más ha repetido Xavi durante toda la rueda de prensa, haciendo hincapié en que la actitud de sus jugadores en el primer tiempo ha dejado mucho que desear.

El excentrocampista catalán también ha destacado la dureza que ha tenido con sus jugadores en la charla al descanso: "Es la charla más dura como entrenador que he tenido. Se la han tomado bien, ¿no ves cómo han salido en la segunda?", apuntillaba el técnico.

¿Lo mejor?, los tres puntos y que hasta el 4 de enero el Barcelona no vuelve a jugar. Tienen dos semanas para desconectar, aislarse, recargar pilas y volver más fuertes.