Xavi, sobre el comentario del Mono Burgos sobre Lamine Yamal: "Fue repugnante y condenable"

El entrenador del Barcelona, ​​Xavi Hernández, compareció en la previa del partido liguero ante el Cádiz y calificó como "vital" el duelo en el Estadio Nuevo Mirandilla de cara a la lucha por el título de LaLiga.

"Es un partido vital, si no ganamos se puede acabar prácticamente la liga. Está complicada y difícil, pero no tiramos la toalla. El Clásico servirá de poco si fallamos. Veremos qué hace el líder. Es una jornada trascendental. Nos jugamos un título, no creo que tenga que extramotivar al equipo", indicó Xavi.

"La semana que viene hay un Clásico que, en el caso de ganar mañana, podría dejarnos a cinco puntos. Si perdemos mañana, la Liga está sentenciada", añadió el entrenador catalán.

"Haremos un equipo para ganar. Hay que aparcar la Champions"

El técnico egarense negó que el hecho de que el líder, el Real Madrid, juegue antes contra el Mallorca pueda condicionar su alineación, que se hará en base al "cansancio y las molestias" de los futbolistas, aunque confirmó que el brasileño Vitor Roque, suplente en las últimas fechas, "tendrá minutos".

"Su resultado no me variará. Me preocupa el cansancio. Haremos un equipo para ganar, porque esta competición significa mucho. Hay que aparcar la Champions. Para nosotros es vital ganar. Tiene (Roque) cualidades innatas. Nos puede dar mucho, aunque participa poco. Mañana seguro que tiene minutos. Hay que aprovechar sus movimientos al espacio. Le hemos preparado un vídeo para mañana", explicó Xavi.

El entrenador del Barcelona trató de rebajar la euforia tras la victoria contra el PSG en el Parque de los Príncipes (2-3) al recordar que "no hay nada hecho" en la 'Champions'.

"Entiendo la euforia, la ilusión, pero estamos en la misma situación que antes del partido del PSG. Hay que pensar que vamos 1-0 al descanso. Y en Liga tenemos opciones. Pero mejor vivir con euforia e ilusión, que no con pesimismo ", opinó Xavi.

El entrenador catalán incidió en la idea de que el anuncio de su marcha a final de temporada ha dado "mucha más tranquilidad" al entorno del club. En cualquier caso, Xavi dejó claro que su decisión de irse no ha variado.

"Si no hubiese anunciado que me iba, esto hubiese sido un desastre. Estaba seguro de que con la decisión que tomaba, iba a ir bien. Si no hubiese decidido eso, a estas alturas no estaría compitiendo. Ha habido más tranquilidad en el entorno. El club está más tranquilo y yo estoy más tranquilo con la fecha de caducidad. Hemos ganado tranquilidad. Si no, hubiera sido más difícil. No hace falta ni que me lo preguntes. La decisión no va a cambiar", aseveró Xavi.

Respecto al comentario del Mono Burgos sobre Lamine Yamal, Xavi apuntó que fue "repugnante y condenable".

"El comentario fue repugnante y condenable, tú lo has dicho. Él está bien, tranquilo y feliz. No hace falta hablar más de esto", indicó Xavi.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com