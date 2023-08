La vuelta de Kylian Mbappé al PSG no estaría ligada a una posible renovación

El final del 'culebrón Mbappé' parecía resuelto tras su regreso a los entrenamientos con el primer equipo del Paris Saint-Germain. Sin embargo, aún no se conoce toda la verdad del pacto al que llegó el jugador de Bondy con el presidente Nasser Al-Khelaifi. De hecho, según revela L'Equipe la vuelta del capitán de la selección Francia al campo no está ligada a la promesa de no marcharse libre cuando finalice su contrato el próximo verano. De hecho, la renovación ni siquiera habría aparecido en las discusiones con el PSG, según el citado diario.

De hecho, según L'Equipe la posición de Kylian Mbappé no ha cambiado: no renovará con el Paris Saint-Germain. Sin embargo, el atacante quería volver a toda a la actividad con el primer equipo lo más rápido posible. Pero, ¿a qué precio? Según el medio galo, el acuerdo para regresar al equipo hace pensar que Kylian "renunció a algo en el camino para que el PSG no salga totalmente perdido cuando se vaya al final del contrato el próximo verano". Eso sí, probablemente el club intentará de nuevo extender el contrato de su jugador estrella a lo largo de la temporada.

Mbappé volvería a la convocatoria

Según informa RMC Sport, mientras ambas partes buscan un acuerdo que pueda satisfacer a ambos, el jugador francés regresaría a la convocatoria de cara a la segunda jornada ante el Toulouse motivado por la mejoría de las relaciones entre jugador, entorno y club. Kylian ya se perdió el partido de la primera jornada de Ligue 1 contra el Lorient, antes de abandonar a los 'Indeseables'.

Asimismo, PSG y Al-Hilal saudí ultiman los detalles de un acuerdo por alrededor de 90 millones de euros para el traspaso del brasileño Neymar, que podría quedar cerrado en cuestión de horas ya que tan solo restan los últimos flecos.

Según informó el diario L'Équipe y confirmó también posteriormente Le Parisien (muy próximo al PSG), todas las partes implicadas están de acuerdo en cerrar el trato, que incluye, además de los alrededor de 90 millones de euros para el PSG, un contrato de dos temporadas para el brasileño por las que cobraría unos 100 millones de euros al año.

Con estos datos, sería la operación de venta más valiosa de la historia del PSG.

Tanto el entrenador, Luis Enrique, como el director deportivo, Luis Campos, anunciaron ya al delantero la pasada semana que no cuentan con él para la próxima temporada. Ese factor ha sido clave para acelerar las conversaciones para la salida de Neymar.