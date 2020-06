La 'visita sorpresa' de Luis Suárez a Leo Messi en el Caribe

El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha compartido una imagen en sus redes sociales en la que se le puede ver junto a su familia y su compañero Luis Suárez.

Parece que los dos jugadores culés se han vuelto inseparables: el uruguayo y su mujer Sofía Balbi se han unido a la luna de miel de Messi y Antonella Roccuzzo. "Visita sorpresa" escribía el crack argentino junto a la instantánea.

Suárez también publicaba una imagen en su cuenta oficial de Twitter en la que se les puede ver a los cuatro disfrutando de una piña colada en las transparentes aguas caribeñas.

Ambas parejas ya coincidieron en Ibiza en junio y además, Sofía y Suárez, asistieron en Rosario a la reciente boda de Antonella y Messi.

Thank you for the visit 😜😜😜 we had a great one 🍍🍍🍍 pic.twitter.com/YPBMzOhfiF

HAPPY to see you like this and also for being part of this unique moment. Wish you all the happiness, you deserve it. We love you a lot👰🏽🤵🏽 pic.twitter.com/9Ki61aSWp7